IFA 2020 teknoloji fuarı kapılarını açıyor

Honor, Avrupa’nın en önemli teknoloji etkinliklerinden IFA 2020’de yeni ürünlerini sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket önümüzdeki dönemde satışa sunmaya hazırlandığı yeni ürünleri ilk defa 4 Eylül Cuma günü IFA 2020 kapsamında düzenlenecek basın toplantısında duyuracak.

Tanıtılacak yeni ürünlerin arasında akıllı saat, dizüstü bilgisayar, tablet ve diğer ekosistem ürünleri yer alıyor. Türkiye saati ile 12.25’te başlayacak olan konferans, online da olacağından internet üzerinden takip edilebilecek.



