IFA 2020 teknoloji fuarı kapılarını açıyor
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Berlin'de gerçekleştirilecek IFA teknoloji fuarı kapılarını açıyor. Eylül ayında gerçekleştirilecek fuar, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden de ziyaretçilere ulaşacak. Yeni ürünlerini tanıtacak markalardan biri de Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor olacak.
Honor, Avrupa’nın en önemli teknoloji etkinliklerinden IFA 2020’de yeni ürünlerini sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket önümüzdeki dönemde satışa sunmaya hazırlandığı yeni ürünleri ilk defa 4 Eylül Cuma günü IFA 2020 kapsamında düzenlenecek basın toplantısında duyuracak.
Tanıtılacak yeni ürünlerin arasında akıllı saat, dizüstü bilgisayar, tablet ve diğer ekosistem ürünleri yer alıyor. Türkiye saati ile 12.25’te başlayacak olan konferans, online da olacağından internet üzerinden takip edilebilecek.
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