MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriIFA 2020 teknoloji fuarı kapılarını açıyor
GeriTeknoloji IFA 2020 teknoloji fuarı kapılarını açıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 28.08.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

IFA 2020 teknoloji fuarı kapılarını açıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
IFA 2020 teknoloji fuarı kapılarını açıyor
Abone Olgoogle-news

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Berlin'de gerçekleştirilecek IFA teknoloji fuarı kapılarını açıyor. Eylül ayında gerçekleştirilecek fuar, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden de ziyaretçilere ulaşacak. Yeni ürünlerini tanıtacak markalardan biri de Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor olacak.

Honor, Avrupa’nın en önemli teknoloji etkinliklerinden IFA 2020’de yeni ürünlerini sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket önümüzdeki dönemde satışa sunmaya hazırlandığı yeni ürünleri ilk defa 4 Eylül Cuma günü IFA 2020 kapsamında düzenlenecek basın toplantısında duyuracak.

CES 2021 fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
CES 2021 fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Tanıtılacak yeni ürünlerin arasında akıllı saat, dizüstü bilgisayar, tablet ve diğer ekosistem ürünleri yer alıyor. Türkiye saati ile 12.25’te başlayacak olan konferans, online da olacağından internet üzerinden takip edilebilecek.

Instagram'da herkesin yorum yapmasını nasıl engelleyebilirsiniz ?Instagram'da herkesin yorum yapmasını nasıl engelleyebilirsiniz ? işte yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle