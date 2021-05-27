Ide Nedir Ne İşe Yarar? En İyi Kod Düzenleme Editörleri Nelerdir?

Kod yazma, yazılım geliştiricilerin sahip olması gereken bir özelliktir. Kod yazma bilgileri Al ve IoT gibi yeni segmentler açısından çok önemli bir hal almıştır. IDE ve kod editörleri iyi kalitede kod üretmek açısından oldukça önemlidir.

IDE Nedir, Ne İşe Yarar?

IDE teriminin Türkçesi Tümleşik Geliştirme Ortamı anlamına gelmektedir. IDE yazılımcıların çok daha iyi bir şekilde yazılım geliştirmelerine imkan sağlamaktadır. Yazılım geliştiren, geliştiriciler için farklı ve çeşitli araçlar sunmakta ve hem daha kolay bir şekilde hem de daha etkili bir şekilde yazılım geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.

Yazılımcıların IDE kullanımı ile debugging, kodlama ve otomatik tamamlama hataları gibi pek çok alanda kolaylık sağlamaktadır. IDE çoğunlukla yalnızca bir dil kullanırken kod editörleri ise daha genel olarak pek çok yeteneğe sahiptir. Bunun yanında programlama dilleri ile de çalışmak mümkündür. Ancak kod editörleri ile yalnızca kod yazmak mümkün olmaktadır.

IDE ve kod editörleri sayesinde kod tamamlama, kod bölümlerinin vurgulanması, kod bölümlerinin özel olarak katlanması, ipuçları, gibi işlemler yapılabilmektedir. IDE ya da kod editörleri arasında tercih yapmak tamamen yazılımcıların kendi kişisel tercihlerine kalmış olan bir durumdur.

En İyi Kod Düzenleme Editörleri Nelerdir?

Dreamweaver: Kodların renklendirdiği için kullanıcıların iyi bir şekilde kendini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu editör ücretlidir.

Visual Studio Code: Bu kod düzenleyici çok fazla eklentisi bulunan Microsoft’un açık kaynaklı kod düzenleyicisi olarak bilinmektedir.

PSPad: Bu editör ile Windows adına metin ya da kaynak kodu yazmak mümkün olmaktadır. Bu editör, Perl, PHP, Java, HTML dillerini destekler, Bunun yanında Türkçe dil desteği de bulunur.

Sublime Text: Bu kod editörü ile hızlı bir şekilde ve hatasız olarak kod yazmak mümkün olmaktadır.

Notepad++: Bu editör, Windows işletim sistemlerine gömülüdür.

Brackets: Bu kod editörü web geliştirmek amacı ile kullanılabilir.

Atom: Bu editör pek çok programlama dilini destekler.