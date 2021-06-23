İddaa indir - İddaa.com.tr nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm iddaa.com.tr uygulaması

İddaa uygulama hem yasal canlı hem de normal bir şekilde yasal bahis oynayabilirsiniz. İddaa ülkemizde en çok oynanan bahis şirketlerinin başında yer almaktadır. İddaa ile birlikte canlı iddaa sitesine doğrudan bağlanabilirsiniz.

İddaa Nedir ve Ne İşe Yarar?

İddaa ülkemizde yasal bir şekilde oynayabileceğiniz bir bahis uygulamasıdır. İddaa ile birlikte yasal bir şekilde bahis oynayarak futbol açları başta olmak üzere, spor bahislerinin hepsine bahis alabilirsiniz. Bu şekilde hızlı bir şekilde bahis oyunlarında bahis oynayarak kazançlarınızı katlayabilirsiniz. İddaa hem android hem de IOS işletim sistemlerinde oynanabilmektedir. İddaa uygulaması ile birlikte kazanç elde edebilirsiniz.

İddaa Nasıl İndirilir?

İddaa uygulamasını indirmek son derecede kolaydır. Öncelikle hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o işletim sisteminin market indirme uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. İndirdikten sonra güncel olmasına da dikkat edin. Market uygulamasına giriş yaptıktan sonra karşınıza bir arama butonu çıkacaktır. Arama butonuna tıklayarak buraya "İddaa" yazın. Çıkan ilk uygulamaya çıktıktan sonra karşınıza uygulamaya dair bütün bilgiler yazacaktır. Burada hemen ortada yazan "Yükle" ya da "İndir" seçeneğine tıklayarak İddaa uygulamasını indirebilirsiniz.

İddaa uygulamasını apk şeklinde de indireniz mümkündür. Arama motorlarında apk uzantılı olan uygulamayı hızlı bir şekilde indirmeniz mümkündür. İddaa mobil uygulamasını QR kod ile de indirmek mümkündür. QR Kodu telefonunuzun arka kamerasını okutarak herhangi bir yere giriş sağlamadan indirmek mümkündür.

İddaa IOS App Store İndirme Linki

İddaa uygulamasını IOS platformunda indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz;

" https://apps.apple.com/tr/app/iddaa/id1477847073 "

İDDAA IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

İddaa Android Google Play İndirme Linki

İddaa uygulamasını Android işletim sistemlerinize indirmek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.canseverayberk.iddaa&hl=tr&gl=US "

İDDAA ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

İddaa Nasıl Yüklenir?

İddaa uygulamasını indirmek için indirme linklerini kullanabilirsiniz. Ya da indirme linkleri haricinde market store uygulamalarına giriş sağlayarak burada yer alan arama motoruna uygulamanın ismini yazarak kısa süre içerisinde internet hızına bağlı olarak uygulamayı hem tabletlerinize hem de akıllı telefonlarınıza yükleyebilirsiniz.

İddaa Nasıl Kullanılır?

İddaa uygulamasını kullanmak kolay olup basit bir ara yüze sahiptir. İddaa mobil uygulamasını kullanmak için öncelikle bir üyelik oluşturmanız gerekmektedir. İddaa uygulamasını kullanabilmek için mutlaka reşit olmanız gerekiyor. Üyelik gerçekleştirirken Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız da istenmektedir. Bu şekilde üyelik gerçekleştirmeniz gerekiyor. Spor bahisleri seçeneğine tıklayarak burada yeni başlayacak olan maçları ya da günün bültenini takip edebilirsiniz. Oynamak istediğiniz maçın üzerine tıklayarak oranları takip edebilirsiniz. Oranlara göre istediğiniz şekilde bahis alarak iddaa uygulamasına başlayabilirsiniz. İddaa üzerinden kazanmış olduğunuz bakiyeyi de tek hız ile çekmek mümkündür.

Bunun için uygulamayı öncelikle hesabınız ile bağdaştırmanız gerekmektedir. Hesabınız ile bağdaştırdıktan sonra bundan sonra elde ettiğiniz tüm kazançları kazanç menüsünden çekebilirsiniz.

İddaa'nın Özellikleri Neler? İddaa İncelemesi

- Market uygulamasından ve QR kod üzerinden indirmek mümkündür.

- Spor bahislerinde hem normal bahis hem de canlı bahis oynama imkanı vardır.

- Tam güvenlikli yazılım ile oluşturulmuş bir uygulamadır.

İddaa Nasıl Silinir?

Uygulamanın üzerinde basılı tuttuktan sonra çıkan çarpı işaretine tıklayarak silebilirsiniz.