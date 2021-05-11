Id Nedir Ve Ne İşe Yarar?

ID genel anlamda kimlik ve tanımlama için kullanılan kısaltmadır. ID, herhangi bir platforma kayıt olan kullanıcıya verilen kimlik, kullanıcı adı niteliğindedir. Kelimenin özü İngilizce “Identity” kelimesidir. Türkçeye çevrildiğinde ise kimlik anlamına gelir.

ID Nedir?

Kullanıcı adı olarak ifade edilen ID, internet üzerinde herhangi bir platformda, forumda, oyunda ya da sitede e-posta servislerinde kullanılır. Yalnızca sizin değil kullandığınız bilgisayarın da kimliğini tanımlayan bir ID numarası vardır. Nasıl ki marketlerde ürünlerin üzerinde barkod bulunuyorsa, ID de bir nevi sizin internet üzerindeki barkod numaranızdır.

ID kelimesi İngilizceden gelmektedir. Identity kelimesinin kısaltılmış halidir. Türkçeye çevrildiğinde ise "kimlik" anlamına gelir. Bu kimlik yalnızca internet üzerinde geçerli olan bir kimliktir ve eşsizdir. Bilgisayarlarınızda kullandığınız ID numarası Windows’un kimlik numarasıdır. Bilgisayarlarınıza format attığınızda bu numara değişir. Genel olarak IP numarası ile ID numarası karıştırılmaktadır. Fakat ikisi birbirinden oldukça farklıdır. Peki, ID tam olarak ne işimize yarar?

ID Numarası Ne İşe Yarar?

ID numarası genel olarak uzaktan erişim programları söz konusu olduğunda devreye girer. Bir nevi ID ego ve süperego olarak insan zihninin kavramlarıdır ve bu anlamlardan yola çıkarak ortaya atılmıştır. ID’ler benzersiz sayılardır. Örneğin, herhangi bir sosyal medya hesabınıza sadece kendi bilgisayarınız ya da telefonunuz üzerinden değil, herhangi bir yerden kullanıcı kimliğiniz ve şifreniz ile girebiliyorsunuz. Bu ID numarasına verilebilecek en ideal örnektir. Tabi yalnızca bununla sınırlı değil. ID'nin pek çok farklı rolü vardır. Bunlar;

Bir stil sayfası seçici olarak,

Köprü metni bağlantıları için hedef çapa olarak,

Bir komut dosyasından belirli bir öğeye başvurmanın bir yolu olarak,

Bildirilen bir nesne öğesinin adı olarak,

Kullanıcı aracıları tarafından genel amaçlı işlemler için; HTML sayfalarından veri tabanına veri çıkarırken alanların belirlenmesi, HTML belgelerinin diğer biçimlere çevrilmesi gibi kullanılmaktadır.