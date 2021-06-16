İçerik üreticileri ve tasarımcılar Atölye ASUS’ta buluşuyor

ASUS, günümüz küresel ekonomisinin başlıca lokomotif sektörlerinden biri olan yaratıcı ekonomisine yatırım yaparak, genç yetenekleri desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda hayata geçen Atölye ASUS, yaratıcı içerik sağlayıcı ve tasarımcılara, üretimsel sınırlarını ortadan kaldırarak kendilerini en yaratıcı şekilde ifade edecekleri bir platform sunuyor.

Atölye ASUS, “Sınırları Aşmak” konseptinde düzenlenecek yarışmayla start alıyor. Yarışma, en kreatif illüstrasyon ve animasyonları hayata geçirenleri Zenbook Flip 13 ve Zenbook 14 UX425E ile ödüllendiriyor.

Öğrenci, sanatçı ve profesyonel çalışanlar dahil herkese açık olan yarışma, atolyeasus.com üzerinden gerçekleşecek. Projeler, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Çizer & Karikatürist Tarık Tolunay, İllüstrasyon ve Animasyon Sanatçısı Murat Yıldırım ve KOFF Animasyon Kurucusu, Girişimci Gökhan Okur’dan oluşan seçkin bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmaya katılım 26 Haziran 2021’de sona erecek. Kazananlar, 10 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.