IBM’in ücretsiz dijital eğitim platformu Türkçe oldu

Platform gençleri ve eğitimcileri, yapay zeka, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi teknolojiler ile tanıştırmanın yanı sıra, tasarım odaklı düşünme, çeviklik gibi profesyonel beceriler konusunda bilgilendirmek amacıyla kullanıma sunuldu. Bu teknik ve profesyonel beceriler, ayrıca “yeni yaka meslekler” olarak adlandırılan doğru becerilere sahip olmanın; belirli bir diplomaya sahip olmaktan daha önemli olduğu iş kollarını da kapsıyor.

20 farklı ekonomideki iş gücü trendlerini konu alan İşin Geleceği Raporu, 2022 yılında tüm işlerin yüzde 42'sinin önemli ölçüde değişeceğinin ve analitik veya tasarım odaklı düşünme gibi yeni beceriler ile karmaşık sorun çözme gibi teknik olmayan becerilerin gerekeceğinin altını çiziyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan rapora göre; bu gereksinimin karşılanması için hem kamu sektöründen hem de özel sektörden iş ortaklarının, öğrencileri yeni becerilerle donatmak üzere bir araya gelerek ortak hareket etmeleri gerekiyor. Bu yeni beceriler arasında 21’inci yüzyıl ekonomisinde rekabet edebilmek için gerekli olan eleştirel düşünme, sorun çözme, iletişim ve iş birliği gibi akademik, teknik ve profesyonel yetkinlikler yer alıyor.

İş dünyasının ihtiyacı olan bu beceri ve yetkinlikleri karşılamak isteyen IBM, 2020 yılında Open P-TECH'i kullanıma sundu. Platformun fark yaratan başlıca özellikleri arasında Türkiye'de ve tüm dünyada ücretsiz olarak kullanılabilir olması ve öğrencilerin aldığı eğitimin tamamlandığını gösteren, tüm dünyada tanınan dijital rozet sistemi sunması yer alıyor. IBM Hibrit Bulut teknolojisi üzerine kurulan Open P-Tech, üçüncü partiler tarafından sağlanan mikro hizmetler aracılığıyla da kullanıcılarına, kolay oturum açma ve farklı eğitim içeriklerinden de faydalanma olanağı sağlıyor.



