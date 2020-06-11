İBB CepTrafik uygulaması Huawei AppGallery için yayında

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nce geliştirilen ve kullanıcıların İstanbul'daki trafik yoğunluğunu takip edebilmesini sağlayan uygulaması İBB CepTrafik, beklendiği gibi AppGallery için de yayınlandı. Huawei Map entegrasyonu ile yeni Huawei cihazlara dahil olan uygulama, ücretsiz olarak AppGallery üzerinden indirilebiliyor.



Uygulamanın entegrasyonunda Huawei Map ve Huawei Konum servisleri kullanıldı. Özellikle Huawei konum servisi, milisaniye seviyesi konum tespiti ve 5 metreye kadar doğrulama becerisine sahip.



Uygulama, İstanbul sınırları içinde trafik yoğunluğunu gösteriyor ve sürücülerin yol durumuna göre hangi rotayı kullanacaklarına karar vermesine yardımcı oluyor.

Uygulamayı AppGallery üzerinden indirmek için buraya tıklayın.



