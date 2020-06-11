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Teknoloji
Haber Giriş: 11.06.2020 - 16:09,Son Güncelleme:

İBB CepTrafik uygulaması Huawei AppGallery için yayında

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
İBB CepTrafik uygulaması Huawei AppGallery için yayında
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Kullanıcıların İstanbul'daki trafik durumunu anbean takip edebildiği popüler uygulama İBB CepTrafik, Huawei Map entegrasyonu ile birlikte yeni Huawei cihazlar için yayınlandı. Kullanıcılar AppGallery üzerinden uygulamayı artık indirebilecek.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nce geliştirilen ve kullanıcıların İstanbul'daki trafik yoğunluğunu takip edebilmesini sağlayan uygulaması İBB CepTrafik, beklendiği gibi AppGallery için de yayınlandı. Huawei Map entegrasyonu ile yeni Huawei cihazlara dahil olan uygulama, ücretsiz olarak AppGallery üzerinden indirilebiliyor.

Uygulamanın entegrasyonunda Huawei Map ve Huawei Konum servisleri kullanıldı. Özellikle Huawei konum servisi, milisaniye seviyesi konum tespiti ve 5 metreye kadar doğrulama becerisine sahip.

İBB CepTrafik uygulaması Huawei AppGallery için yayında

Uygulama, İstanbul sınırları içinde trafik yoğunluğunu gösteriyor ve sürücülerin yol durumuna göre hangi rotayı kullanacaklarına karar vermesine yardımcı oluyor.

Uygulamayı AppGallery üzerinden indirmek için buraya tıklayın.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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