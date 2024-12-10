IAB Connect’te influencer pazarlamasının gücü konuşuldu

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Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren IAB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, sosyal medya etkileyicilerinin dijital dünyadaki önemini şu sözlerle vurguladı:

"Sosyal medya, günümüzün vazgeçilmez bir gerçeği ve Türkiye, bu alanda en aktif ülkelerden biri. Günlük sosyal medya kullanım süresi Türkiye’de 7 saate ulaşıyor ve nüfusun %87’si aktif kullanıcı. Bu ortamda, sosyal medya etkileyicileri yalnızca bir pazarlama ve reklam aracı değil, aynı zamanda insanların güvenini kazanan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. İnsan, güvendiği kişiye inanır ve sosyal medya etkileyicilerinin en büyük gücü de bu güven ilişkisidir. Onların yaptığı iş, pazarlamanın ve reklamın ötesinde, insanların kararlarını etkileyen ve ilham veren bir rol üstlenir.

Sosyal medya reklam yatırımları, bu yılın ilk altı ayında yüzde 87 artarak 3,2 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamlar, sosyal medyanın yalnızca güçlü bir iletişim kanalı değil, aynı zamanda hızla büyüyen bir mecra ve iş alanı olduğunu göstermektedir."

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Etkinlik, sektörün önde gelen isimleri ve akademisyenlerini bir araya getirdi. IAB Influencer Pazarlaması Yürütme Kurulu Başkanı Nazlı Eda Kırali ve Başkan Yardımcısı Burak Bozkurt, dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri aktardı. Etkileyici pazarlaması yatırımlarının 2024 yılında global ölçekte 24 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, bu alanın artık bir performans aracı değil, aynı zamanda marka güveni ve tüketici bağlılığı oluşturmanın anahtar bileşenlerinden biri olduğu ifade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Aslıhan Nasır ve Prof. Dr. Hande Türker, global akademik araştırmalardan elde edilen bulguları ve sektördeki etkisini anlattılar. Sunumda, doğru etkileyici seçimi, uzun vadeli işbirlikleri ve etik değerlerin önemi sıklıkla dile getirildi. Türkiye’nin etkileyici pazarlaması alanında global pazardaki büyüme trendlerine uyum sağladığı ve bu alanda stratejik bir oyuncu olduğu belirtildi. Akademik boyutu ile etkileyici pazarlamasının sadece bir pazarlama aracı değil, aynı zamanda tüketici davranışlarını ve marka ilişkilerini dönüştüren bir mekanizma olduğu gösterildi.

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Etkinlik boyunca gerçekleştirilen panel ve sunumlarda, birçok başlık detaylı olarak ele alındı. HumanZ Bölge Müdürü Sezgi Şahin ve L’Oréal Türkiye Dijital Pazarlama Müdürü Cem Kerem Yosuntaş, Türkiye’nin etkileyici pazarlamasındaki stratejik rolünü değerlendirdi. “Global Sahada Influencer Pazarlaması: Türkiye’nin Rolü” başlıklı bu oturumda, yerel sosyal medya etkileyicilerinin global markalarla iş birliği yaparak Türkiye’nin bu alandaki etkisini artırdığına dikkat çekildi.

Gaia Ajans Başkanı Neşet Dereli, “Doğru Bilinen Yanlışlar” başlıklı sunumunda, pazarlama stratejisinin yalnızca performansa değil, uzun vadeli marka bilinirliği ve itibar inşasına da hizmet ettiğini belirtti. Sunumda, doğru sosyal medya etkileyicisi seçiminin ve sürdürülebilir iş birliklerinin kampanya başarısındaki rolü ele alındı.

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Deniz Yılmaz (Nabulu, Kurucu Ortak) moderatörlüğünde gerçekleşen “Geleceğin Tüketicisi: Alışkanlıklar ve Trendler” başlıklı panelde, Meta Ajanslar ve Ekosistem Ortaklıkları Direktörü

Serkan Tavşanoğlu ve Philips Pazarlama ve Ticari Pazarlama Müdürü Burcu Erşan Okudur, Z kuşağının kişiselleştirilmiş içeriklere olan ilgisini ve yapay zeka ile artırılmış gerçeklik teknolojilerinin etkileyici pazarlaması kampanyalarına sağladığı katkıyı tartıştılar.

Eda Kırali (Unilever, Dondurma Kategori Direktörü & Medya, Dijital Pazarlama Lideri) moderatörlüğünde düzenlenen “Etkiden Satışa Influencer Pazarlaması” panelinde, TikTok Türkiye Client Solutions Lideri Cihan Öztürk ve Boomads Genel Müdürü Hilal Meriç Bor, etkileyici pazarlamasının satış üzerindeki etkisini değerlendirdiler.

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Son olarak, Alp Dıraman (Unite.ad, Genel Müdür) moderatörlüğünde gerçekleşen “Dijital Evrim ve Yeni Nesil Influencer Pazarlaması” panelinde, Winfluencer Kurucu Ortağı Funda Yener ve Evyap Global Dijital Pazarlama ve Medya Müdürü Merve Erkaya, etkileyici pazarlamasının geleceği ve dijital dönüşüm süreçlerini ele aldılar.

Etkinlik, Boğaziçi Üniversitesi Social Media Labs işbirliği ile Albert Long Hall Konferans Salonu’nda, Nabulu, 51 Digital, Evyap, GAIA, Humanz ve Unilever’in katkılarıyla gerçekleştirildi.