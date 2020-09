Hyrule Warriors: Age of Calamity, Nintendo Switch için çıkıyor

The Legend of Zelda: Breath of the Wild'daki olaylardan bir asır önce, Great Calamity meydana geldi. Hyrule, krallığı sonsuza dek değiştiren kötü bir güç tarafından harap oldu ve karanlığa gömüldü. The Legend of Zelda: Breath of the Wild'da Great Calamity'e değinilirken, hayranlar bu felaket olaydan önce olanları hiç deneyimlememişti. Ta ki şimdiye kadar...

20 Kasım'da Nintendo Switch için özel olarak piyasaya sürülecek Hyrule Warriors: Age of Calamity'de oyuncular, Hyrule yok edilmeden önce usavaşlara katılacak ve Great Calamity gerçekleşmeden önceki zamana taşınacaklar. Oyunda, Link ve Zelda gibi The Legend of Zelda: Breath of the Wild’dan tanınan yüzlerin yanı sıra Hyrule Warriors serisinde ilk kez oynanabilecek olan dört Şampiyon gibi diğer tanınmış karakterler bulunuyor.

Hyrule Warriors: Age of Calamity – A story set 100 years before Breath of the Wild videosunda, The Legend of Zelda serisinin yapımcısı Eiji Aonuma ve Koei Tecmo Games Hyrule Warriors yapımcısı Yosuke Hayashi, Hyrule Warriors: Age of Calamity'nin nasıl ortaya çıktığını anlatıyor ve oyunun ilk fragmanını gösteriyor.

Hyrule Warriors: Age of Calamity The Legend of Zelda: Breath of the Wild'dan ilham alıyor. The Legend of Zelda: Breath of the Wild'dan Link ve Zelda gibi birçok karakter oynanabilir. Oyuncular sadece Hyrule'u savunmak için düşman sürülerini yok etmekle kalmayacak; ayrıca çevredeki bulmacaları çözecek, silahların ve becerilerin kilidini açacak, toplanan malzemelerle zanaat yapacak, eşya almak için mağazaları ziyaret edecek ve hayranların The Legend of Zelda: Breath of the Wild'dan tanıyacağı Sheikah Slate'in gücünü kullanacaklar.