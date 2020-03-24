HyperX'ten yeni oyuncu kulaklığı: Cloud Alpha S Blackout

Ayrıca üç seviyeden oluşan mekanik, kaydırmalı bas ayarları ile dinleyicilere daha iyi bir oyun içi ses deneyimi sunuyor. Cloud Alpha S Blackout, doğru ve pürüzsüz oyun içi ses için basların orta ve yüksek seviye seslerden ayrılmasına yardımcı olan çift odacıklı teknolojiyi kullanıyor.

Cloud Alpha S, birinci sınıf hafıza köpüklü kulak yastıklarına, ekstra nefes alan deri kılıflara ve dayanıklı alüminyum çerçevesine sahip. Çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon, örgülü kablo, kumaş kaplı yedek kulak yastıkları ve seyahat çantası da kulaklık ile birlikte geliyor.

HyperX’in PC, konsol ve kablosuz kulaklık kullanıcılarına hitap eden Cloud II, Cloud Alpha, Cloud Flight, Cloud Revolver, Cloud MIX ve Cloud Orbit S aynı zamanda düzlemsel sürücülere sahip oldukları için de odyofil kulaklık sınıfına giriyor.

Cloud Alpha S Blackout Özellikleri:

Kulaklık Sürücü: Özelleştirilebilir dinamik, 50mm neodyum

mıknatıslı Türü: Çevresel, Geri dönüş kapalı

Frekans Aralığı: 13Hz – 27kHz Empedans: 65 Ω Ses

Basınç Seviyesi: 1kHz’de 99dBSPL/mW T.H.D.: ≤ 1%

Ağırlık: 310g Mikrofon ile birlikte ağırlık: 321g

Kablo Uzunluğu: 1m Bağlantı

Türü: 3,5 mm fiş (4 kutuplu)

Mikrofon Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon Kutup Düzeni: Tek yönlü, Gürültü önleyici Frekans Yanıtı: 50Hz – 18kHz Hassasiyet: -38dBV (1kHz’de 0dB=1V/Pa)

USB Ses Kontrol Mikseri Ağırlık: 57g Kablo Uzunluğu: 2m



