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Teknoloji
Haber Giriş: 01.10.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

HyperX, yeni DDR4 SODIMM belleğini duyurdu

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HyperX, yeni DDR4 SODIMM belleğini duyurdu
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HyperX, dizüstü bilgisayarlarda ve kompakt boyutlu masaüstü bilgisayarlar için geliştirilen yeni HyperX Impact DDR4 SODIMM belleğini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Yeni tek aşamalı 16GB Impact DDR4 SODIMM bellek, çalışma, oyun oynama ve eğitim gibi çok çeşitli ihtiyaçlar için bilgisayarın performansını artırmaya yardımcı olmak amacıyla tekli modüller ve 8GB ile 64GB arası çeşitli kit konfigürasyonları halinde satın alınabiliyor.

HyperX Impact DDR4 SODIMM belleği, tak ve çalıştır özelliği ile sistem hız payı dahilinde yayınlanan en yüksek frekansa otomatik hız aşırtması yaptırarak manuel ayar yapmaya gerek bıraktırmıyor. Impact DDR4 SODIMM, AMD Ryzen ve Intel XMP'ye hazır olarak onaylanıyor ve uyumluluk sunuyor.

Impact DDR4 SODIMM, geleneksel hız aşırtmalı belleklere kıyasla daha düşük güç tüketimi sunuyor. Tak ve çalıştır otomatik hız aşırtması ile 1,2 V'ta standart DDR4 voltajı kullanıldığında, daha az güç tüketiyor ve dolayısıyla da ısı azaltılmış oluyor bu sayede kullanıcıya daha sessiz bir genel çalışma deneyimi sunuluyor.

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