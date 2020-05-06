HyperX, OMEN masaüstü bilgisayarlarının tek bellek sağlayıcısı oldu

HyperX FURY DDR4 RGB veya FURY DDR4 bellekler OMEN 25L ve OMEN 30L masaüstü bilgisayar modellerinde yer alacak. Bellekler istenildiği takdirde üst modellere de çıkarılabilecek.

OMEN masaüstü bilgisayar modelleri 32 GB’a kadar HyperX FURY DDR4 RGB 3200Mhz belleklerle piyasaya sunulacak. HyperX FURY DDR4 RGB bellekler, modül boyunca uzanan RGB aydınlatma ile efektler sunuyor. Plug N Play otomatik hız aşırtma özelliğine sahip olan bellekler AMD Ryzen işlemcilerle birlikte kullanılmaya da hazır.

HyperX daha önce HP OMEN Obelisk masaüstü bilgisayar modelinin de ana bellek sağlayıcısı olduğunu duyurmuştu.