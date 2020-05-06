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Teknoloji
Haber Giriş: 06.05.2020 - 07:13,Son Güncelleme:

HyperX, OMEN masaüstü bilgisayarlarının tek bellek sağlayıcısı oldu

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HyperX, OMEN masaüstü bilgisayarlarının tek bellek sağlayıcısı oldu
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HyperX, HP’nin yeni OMEN masaüstü bilgisayarları ve sistem yenilemeleri için tek bellek sağlayıcısı olduğunu duyurdu.

HyperX FURY DDR4 RGB veya FURY DDR4 bellekler OMEN 25L ve OMEN 30L masaüstü bilgisayar modellerinde yer alacak. Bellekler istenildiği takdirde üst modellere de çıkarılabilecek.  

OMEN masaüstü bilgisayar modelleri 32 GB’a kadar HyperX FURY DDR4 RGB 3200Mhz belleklerle piyasaya sunulacak. HyperX FURY DDR4 RGB bellekler, modül boyunca uzanan RGB aydınlatma ile efektler sunuyor. Plug N Play otomatik hız aşırtma özelliğine sahip olan bellekler AMD Ryzen işlemcilerle birlikte kullanılmaya da hazır. 

HyperX daha önce HP OMEN Obelisk masaüstü bilgisayar modelinin de ana bellek sağlayıcısı olduğunu duyurmuştu.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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