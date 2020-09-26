HyperX Cloud Stinger Core kablosuz oyun kulaklığı satışa çıktı
Kingston'ın oyun birimi HyperX, HyperX Cloud Stinger Core kablosuz oyun kulaklığını satışa sundu. İşte kulaklığın öne çıkan özellikleri...
2,4 GHz kablosuz bağlantı ve beyaz renkli tasarımıyla gelen Cloud Stinger Core kablosuz oyun kulaklığı, net ara sesler için tasarlanmış ve 40 mm sürücülerle kutusundan çıkıyor.
Cloud Stinger Core kablosuz oyun kulaklığı, 275 gram ağırlığında, yani hafif bir tasarıma sahip. Özellikle de kulaklıkla saatler geçiren oyuncular için kulaklığın ağırlığı önemli bir nokta. Cloud Stinger Core kablosuz oyun kulaklığı PS4 ve PC ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ayrıca kulaklık üzerinde bulunan ses kontrolleri, döndür/sessize al özellikli gürültü önleyici mikrofon ve ayarlanabilir çelik sürgüler gibi bir dizi kullanılabilirlik özelliği sunuyor.
HyperX Cloud Stinger Core kablosuz oyun kulaklığı 12 metre kablosuz menzile sahip ve batarya tarafına geldiğimizde ise 17 saate kadar pil ömrü sunuyor.
ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Sürücü: Dinamik, Neodyum mıknatıslarla birlikte 40mm
Tip: Geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 20Hz - 20kHz
Empedans: 16Ω
Ses basınç seviyesi: 95.5 dBSPL, 1 kHz frekansta 1 mW
T.H.D.: ≦2%
Pil Ömrü: 17 saate kadar
Kablosuz menzil: 2.4Ghz - 12 metreye kadar (açık alanda)
Mikrofon
Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Çift yönlü, Gürültü önleyici
Frekans yanıtı: 50Hz – 18kHz
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