HyperX Cloud Stinger Core kablosuz oyun kulaklığı satışa çıktı

2,4 GHz kablosuz bağlantı ve beyaz renkli tasarımıyla gelen Cloud Stinger Core kablosuz oyun kulaklığı, net ara sesler için tasarlanmış ve 40 mm sürücülerle kutusundan çıkıyor.

Cloud Stinger Core kablosuz oyun kulaklığı, 275 gram ağırlığında, yani hafif bir tasarıma sahip. Özellikle de kulaklıkla saatler geçiren oyuncular için kulaklığın ağırlığı önemli bir nokta. Cloud Stinger Core kablosuz oyun kulaklığı PS4 ve PC ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ayrıca kulaklık üzerinde bulunan ses kontrolleri, döndür/sessize al özellikli gürültü önleyici mikrofon ve ayarlanabilir çelik sürgüler gibi bir dizi kullanılabilirlik özelliği sunuyor.

HyperX Cloud Stinger Core kablosuz oyun kulaklığı 12 metre kablosuz menzile sahip ve batarya tarafına geldiğimizde ise 17 saate kadar pil ömrü sunuyor.



ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sürücü: Dinamik, Neodyum mıknatıslarla birlikte 40mm

Tip: Geri dönüş kapalı

Frekans yanıtı: 20Hz - 20kHz

Empedans: 16Ω

Ses basınç seviyesi: 95.5 dBSPL, 1 kHz frekansta 1 mW

T.H.D.: ≦2%

Pil Ömrü: 17 saate kadar

Kablosuz menzil: 2.4Ghz - 12 metreye kadar (açık alanda)

Mikrofon

Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon

Kutup düzeni: Çift yönlü, Gürültü önleyici

Frekans yanıtı: 50Hz – 18kHz



