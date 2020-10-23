HyperX Cloud Core 7.1 Surround Oyuncu Kulaklığı tanıtıldı
HyperX, PC ve PS4 oyuncuları için HyperX Cloud Core 7.1 Surround Oyuncu Kulaklığı'nı duyurdu.
HyperX Cloud Core + 7.1, kulaklık ses seviyesi, mikrofon ses ayarı, mikrofon sesi açma/kapatma ve 7.1 surround sesi açıp kapatmak için kolay erişilebilir gelişmiş bir ses kontrol kumandası içeriyor. Cloud Core Oyuncu Kulaklığı 7.1 ayrıca PC ve PS4 için bir USB ses kontrol mikseri ile çoklu platform uyumluluğu sunarak, 3,5 mm bağlantı noktasına sahip platformlar için de 3,5 mm bağlantı desteğine sahip.
Cloud Core Oyuncu Kulaklığı + 7.1, sohbet uyumluluğu için Discord ve Teamspeak ile uyumlu çalışıyor. Ürün, arka plandaki gürültüyü azaltan, geliştirilmiş oyun içi sohbet veya sanal sınıf toplantıları için net ses kalitesi sağlayan esnek bir çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon sunuyor.
Cloud Core + 7.1, alüminyum kasaya sahip ve üzerinde yumuşak deri kılıfı ve yumuşak hafızalı köpük bulunduruyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sürücü: Dinamik, Neodyum mıknatıslarla birlikte 53 mm
Tip: Çevresel, Geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 15Hz-25kHz
Empedans: 60Ω
Ses basınç seviyesi: 98 dBSPL/mW, 1 kHz frekansta
T.H.D.: < 2%
Ağırlık: 309g
Kablo Uzunluğu: 1m
Bağlantı Tipi: 3,5 mm fiş (4 kutuplu)
Mikrofon
Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Çift yönlü, Gürültü önleyici
Frekans yanıtı: 100Hz – 12kHz
Hassasiyet: -42.6dBV (1 kHz ‘de 1V/Pa)
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