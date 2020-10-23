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Haber Giriş: 23.10.2020 - 12:00 | Son Güncelleme:

HyperX Cloud Core 7.1 Surround Oyuncu Kulaklığı tanıtıldı

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HyperX Cloud Core 7.1 Surround Oyuncu Kulaklığı tanıtıldı
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HyperX, PC ve PS4 oyuncuları için HyperX Cloud Core 7.1 Surround Oyuncu Kulaklığı'nı duyurdu.

HyperX Cloud Core + 7.1, kulaklık ses seviyesi, mikrofon ses ayarı, mikrofon sesi açma/kapatma ve 7.1 surround sesi açıp kapatmak için kolay erişilebilir gelişmiş bir ses kontrol kumandası içeriyor. Cloud Core Oyuncu Kulaklığı 7.1 ayrıca PC ve PS4 için bir USB ses kontrol mikseri ile çoklu platform uyumluluğu sunarak, 3,5 mm bağlantı noktasına sahip platformlar için de 3,5 mm bağlantı desteğine sahip.

Cloud Core Oyuncu Kulaklığı + 7.1, sohbet uyumluluğu için Discord ve Teamspeak ile uyumlu çalışıyor. Ürün, arka plandaki gürültüyü azaltan, geliştirilmiş oyun içi sohbet veya sanal sınıf toplantıları için net ses kalitesi sağlayan esnek bir çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon sunuyor.

HyperX Cloud Core 7.1 Surround Oyuncu Kulaklığı tanıtıldı

Cloud Core + 7.1, alüminyum kasaya sahip ve üzerinde yumuşak deri kılıfı ve yumuşak hafızalı köpük bulunduruyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sürücü: Dinamik, Neodyum mıknatıslarla birlikte 53 mm

Tip: Çevresel, Geri dönüş kapalı

Frekans yanıtı: 15Hz-25kHz

Empedans: 60Ω

Ses basınç seviyesi: 98 dBSPL/mW, 1 kHz frekansta

T.H.D.: < 2% 

Ağırlık: 309g

Kablo Uzunluğu: 1m

Bağlantı Tipi: 3,5 mm fiş (4 kutuplu)

Mikrofon

Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Çift yönlü, Gürültü önleyici
Frekans yanıtı: 100Hz – 12kHz
Hassasiyet: -42.6dBV (1 kHz ‘de 1V/Pa)

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