HyperX Alloy Elite 2 Mekanik Oyun Klavye incelemesi

HyperX, yeni ürünlerinden Alloy Elite 2 ile oyuncuların karşısına çıktı. HyperX Alloy Elite, bir oyuncu klavyesinin sunduğu şeyleri hemen hemen sunabilecek kapasitede sağlam bir klavye olarak karşımıza çıkıyor. Ürün, anahtar başına 80 milyon ömür boyu tıklama oranı sunarken doğrusal HyperX Red mekanik tuşları da dikkat çekiyor.

RGB aydınlatması ile dikkatinizi çekse de Elite 2 modeli özellikle malzeme kalitesi ile öne çıkan bir ürün. Harici multimedya tuşları da bizce başarılı.



Özel medya tuşları ve büyük ses tekerleğiyle kutusundan çıkan HyperX Alloy Elite 2, bir oyun klavyesi olsa da, aynı zamanda video düzenlemeden film izlemeye kadar pek açıdan iş görüyor.

HyperX mekanik anahtarların üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. Oyunlarda hız ve yanıt verme süresi oldukça hayati bir öneme sahip; dolayısıyla da aldığınız klavyeden bu tepkime süresinin de yeterli olmasını bekliyorsunuz. Ürün bu konuda kullanıcısına sorun yaşatmayacak gibi görünüyor.



Aynı zamanda anahtarların görünür LED tasarımı, şeffaf HyperX Pudding tuş kapaklarını tamamlayarak RGB aydınlatma sisteminize düz renkli tuş kapaklarına göre daha fazla parlaklık katıyor.

İngilizce dil desteğine sahip olan ürün, NGENUITY isimli özel bir yazılım kullanıyor. Bu yazılım ile klavyenizi kişiselleştirebiliyor ve ayrıntılı ayarları yapabiliyorsunuz. Örneğin bu yazılım üzerinden ışık çubuğunu kişiselleştirerek ve aydınlatma profilleri oluşturarak daha renkli ve daha parlak bir görüntüye sahip olabilirsiniz.



Yine yazılımda bulunan Oyun Modu ve makrolar da klavyenizi kişiselleştirebilmenize olanak veriyor. Ayrıca USB 2.0 pass-through, multi-tasking ihtiyaçlarınız için ekstra bir USB bağlantı noktası da sağlıyor.

Peki bu klavyeyi hangi cihazlarla kullanabilirsiniz? Sadece PC olarak düşünmeyin. Bu klavye USB-A bağlantısı üzerinden PC, PS4 ve Xbox One ile uyumlu olduğundan hem PC hem de konsollarda kullanabiliyorsunuz.



