Hyper Scape PC, Xbox ve PS4 için yayında

Birinci Sezon, kapsamlı Hyper Scape hikayesiyle başlıyor: Prisma Dimensions tarafından oluşturulan Hyper Scape'te oyuncuların çözmesi gereken bir gizem bulunuyor. Birinci Sezon, oyuncuların belirli karakterler ve etkinlikler hakkında daha fazlasını keşfetmek için toplayabilecekleri Bellek Parçalarını sunuyor. Her hafta, oyuncuların bulması ve toplaması için oyun dünyasında yeni bir Bellek Parçası gizlenecek. Bellek Parçalarına ek olarak, çizgi romanlar Birinci Sezonda ve gelecek Sezonlarda Hyper Scape'in hikayesini anlatacak şekilde yayınlanacak.

BİRİNCİ SEZONLA YENİ İÇERİKLER GELİYOR

Hyper Scape’in ilk sezonu, yepyeni bir orta mesafeli silah Dragonfly'ın yanı sıra yarışmacıları tuzağa düşürmek için kullanılabilecek yeni bir hack olan Mıknatısı tanıtıyor. Birinci Sezonda toplam 11 silah ve 11 hack olacak. Solo ve Ekip Taç Hücumuna ilave olarak, Birinci Sezon boyunca ek sınırlı süreli oyun modlarının da gelmesi planlandı.

CROWNCAST TWITCH UZANTISI İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

Hyper Scape’in ilk sezonu, yenilikçi Hyper Scape Crowncast Twitch uzantısına yeni bir özellik getirecek: İzleyicilerin yayıncılarını desteklemelerine ve belirli bir yayıncının maçında oyun içi görsel efektler üreterek tepki vermelerine olanak tanıyan bir araç olan Kudos - Twitch Bits ile Kudos satın alınabilir.





Hyper Scape Crowncast sayesinde izleyiciler, Twitch'te Hyper Scape yayınlarını izleyerek ücretsiz ve seçkin Savaş Kartlarında ilerleyebilirler. Yayıncılar, izleyicileri yalnızca birkaç tıklamayla ekiplerine katılmaya davet edebilirler. İzleyicilere savaşta gerçek zamanlı etki sağlayan Vote on Events (Etkinliklere Oy Verme) özelliği, Birinci Sezonda "Lethal Melee” (Ölümcül Yakın Dövüş) adlı yeni bir etkinlik kartıyla uzatıldı. Ölümcül Yakın Dövüş etkinliği sırasında, oyuncuların yakın dövüş silahı rakipleri tek vuruşta ortadan kaldırabilir. Şu anda, Hyper Scape Crowncast uzantısında toplamda dokuz Etkinlik kartı bulunuyor.

Oyunun topluluğuyla birlikte çıkışı kutlamak için izleyiciler, Twitch'te özel Hyper Scape emote’larını (ifadelerini) edinebilecekler. İzleyiciler, abone olduğunda, bir kanala abonelik hediye ettiğinde veya en az 300 Bit ile tezahürat yaptığında 17 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar, sohbette kullanmak ve onları kalıcı olarak elde etmek için Hyper Scape'ten ilham alan bu ifadeleri kazanacak. Hyper Scape ifadeleri, Twitch'teki bu yeni oyun deneyiminin heyecanını dışa vurmak için eşsiz bir fırsat olacak.

1. SEZON SAVAŞ KARTI

Hyper Scape’in Birinci Sezonu, Savaş Kartı aracılığıyla yeni özelleştirme öğeleri içeriyor. Bu Savaş Kartı, ücretsiz ve seçkin birer yol sunuyor ve sezon boyunca kazanabileceğiniz, 100 kademede bulunan özel görünüm öğeleri içeriyor. Savaş Kartının seçkin yolu, oyun içi para birimi olan 950 Bitcrown karşılığında alınabiliyor. Oyuncular, yalnızca oyunu oynayarak veya Ubisoft ya da birinci taraf mağazalardan gerçek parayla Bitcrown paketleri satın alarak Bitcrown elde edebiliyor. Açık Betadaki duruma benzer bir şekilde, izleyiciler Savaş Kartlarını, Hyper Scape Crowncast uzantısı etkinken Twitch'te Hyper Scape yayınlarını izleyerek ilerletebilir. Oyun içi mağazada ek özelleştirme öğeleri bulunacak.



