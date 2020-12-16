Hyper Scape için konsollar arası çapraz platform desteği geldi

Bu büyük güncellemelerin yanı sıra, 10 Aralık'ta yayınlanan güncellemenin bir parçası olarak Hyper Scape'e yakın zamanda eklenen Takım Ölüm Mücadelesi moduna (Beta), savaş sistemine, Arcadium serbest dolaşma moduna ve oyun içi mağazaya yeni iyileştirmeler yapıldı.

KONSOLLAR ARASI “CROSSPLAY”

Konsollar arası çapraz platform Hyper Scape için geldi. Bu özellik, Taç Hücumu Battle Royale modları ve Takım Ölüm Mücadelesi dahil olmak üzere tüm Hyper Scape modlarında PlayStation ve Xbox oyuncuları arasında eşleştirmeye olanak sağlıyor. Buna hem şimdiki hem de yeni nesil konsollardaki oyuncular dahil. PC oyuncuları da aynı takıma girip konsol arkadaşlarıyla birlikte oyun aratabilecekler ancak bu durumda tüm takım PC eşleştirme havuzuna bağlanacak.

Hyper Scape, 17 Aralık'tan itibaren Epic Games Store'a sunuluyor. PC oyuncuları artık Hyper Scape'i hem Ubisoft Connect hem de Epic Games Store'dan ücretsiz olarak indirebilecek, yükleyebilecek ve oynayabilecek.

Ayrıca oyuna 15 Aralık - 29 Aralık tarihleri arasında kış geliyor.

TAKIM ÖLÜM MÜCADELESİ (BETA)

18 Kasım'daki ilk çıkışın ardından, 10 Aralık Oyun Güncellemesinde Takım Ölüm Mücadelesi’ne (Beta) iyileştirmeler yapıldı:

Rastgele Harita Değişimi: Rastgele harita değişimi, üç Takım Ölüm Mücadelesi haritası içerecek (The Foundry, Hillside, Bus Depot).



Yeni Skor Üst Limiti: Bir maç için öldürme sınırı 50'ye yükseltildi ve maksimum maç uzunluğu 12 dakikaya çıkarıldı.



Aktif Mücadeleler: Takım Ölüm Mücadelesi’nde standart görevler etkinleştirildi.



