Hydrogen OS 11 ne zaman tanıtılacak? İşte o tarih

Android telefon üreten pek çok telefon üreticisi bulunuyor ve bu markalar telefonlarında kendi arayüzlerini kullanmayı tercih ediyor. Motorola'da başka, Xiaomi ve Huawei'de bambaşka arayüzlerle karşılaşıyoruz. Çin merkezli telefon üreticisi OnePlus'ın da Hydrogen OS isimli özel bir arayüzü bulunuyor ve yeni sürümü için geri sayım sürüyor.

Şirket, Hydrogen OS 11'i 10 Ağustos tarihinde ilk kez gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. OnePlus Hydrogen OS 11 ile birlikte kullanıcılar yepyeni arayüzler ve farklı özellikler ile karşılaşacak.

Oxygen 11 ile pek çok noktada benzerlik taşıması beklenen Hydrogen OS 11'in farklı yönü ise Google hizmetleri ve yerel bazda bazı kişiselleştirmeler sunulmayabilecek olması.



Son olarak OnePlus 6 ve OneLus 6T model telefonlar için OxygenOS 10.3.5 güncellemesi yayınlanmıştı. Bu modellerin iki yıl önce satışa çıktığı düşünüldüğünde yeni bir güncelleme alması elbette kullanıcıları mutlu etti.

Bakalım Hyrogen OS 11, OnePlus cihazlara ne gibi yenilikler getirecek? Öğrenmek için 10 Ağustos tarihini beklememiz gerekecek.



