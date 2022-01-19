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Hukuk teknolojileri maratonu ‘Lexathon’ sonuçlandı

#Turkcell#Maraton#Hukuk
Hukuk teknolojileri maratonu ‘Lexathon’ sonuçlandı

Hukuk teknolojilerine ilgi duyan ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerine yönelik Türkiye’de ilk kez Turkcell’in düzenlediği hukuk teknolojileri hackathon projesi ‘Lexathon’ tamamlandı.

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Türkiye’de ilk kez düzenlenen, hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin bir araya geldiği hackathon projesi ‘Lexathon’ sonuçlandı. Geleceğin hukuk teknolojilerini geliştirmek için yarışan gençler, ‘Hukukta Dijital Dönüşüm’ başlığındaki maraton kapsamında ekosistem paydaşlarıyla bir araya gelerek hukuk teknolojileri alanında yepyeni fikirler ve projeler geliştirdi. 

Program sonunda başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller de verildi. Maratonun final etabında ilk üçe giren takımlar, toplam 75.000 TL para ödülünün yanı sıra Turkcell’de ve projeye destek veren hukuk bürolarında staj yapmaya hak kazandı. Üçüncü takım kişi başı 2.500 TL, ikinci takım kişi başı 5.000 TL, birinci takım ise kişi başı 7.500 TL ödülün sahibi olurken, maratonda 4. ve 5. takım üyelerine ise Pasaj’da kullanabilecekleri kişi başı 1.000’er TL’lik hediye çeki verildi. Programa başvuru yapan ve eğitim gelişim yolculuğunu tamamlayan tüm katılımcılar Turkcell Akademi Sertifikası almaya hak kazandı. 

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Hukuk teknolojileri hackathon programının kapanışı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Turkcell Hukuk ve Regülasyon Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, şöyle konuştu: “Teknolojinin gelişimiyle her sektörde iş yapma şekilleri de değişiyor. Hukuk teknolojileri alanındaki gelişmeler de tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor. Turkcell olarak bu değişimden hareketle ülkemizdeki hukuk teknolojileri ekosistemine katkı sunmayı hedefledik. Bu motivasyonla Latincede hukuk/kanun anlamına gelen ‘Lex’ ile ‘Hackathon’u bir araya getirdiğimiz Lexathon ortaya çıktı. Turkcell Akademi ile 4 farklı tema etrafında ekosistem paydaşlarını, yurt içi ve yurt dışından değerli akademisyenler ile konunun uzmanlarını bir araya getirerek gençlerin bu alandaki ilgisini ve bilgisini artırmayı amaçladık” dedi. 

Serhat Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiğimiz Lexathon’a başvuran hukuk ve mühendislik fakültelerinden 2.300’e yakın öğrenciyi, Turkcell Akademi’nin özel olarak tasarladığı 2 haftalık eğitim-gelişim yolculuğumuza dahil ettik. Akabinde gerçekleştirdiğimiz hafta sonu hackathonunda ise farklı disiplinlerden öğrencilerin uyumlu çalışmaları sonucunda ortaya 19 kıymetli proje çıktı. Bu projelerde, sözleşme süreçlerinde yapay zeka kullanımlarından, hukuk fakültesi öğrencilerinin gelişim yolculuğunda simülasyon tabanlı programların kullanımına kadar pek çok fikir tasarlandı. Tahkim yazım şartlarının kolaylaşmasını sağlayan, vatandaşların temel haklarına kolayca ulaşabilmesini mümkün kılan uygulama fikirleri üretildi.”

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#Turkcell#Maraton#Hukuk

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