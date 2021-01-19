Huawei'nin uygulama mağazası AppGallery yenilendi

Huawei Türkiye'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, yeni tasarım, tüm kullanıcı deneyimi boyunca daha büyük tasarımlarla uygulamaları ve oyunları sergiliyor. Yeni AppGallery arayüzü, etkileşimli keşif konseptine odaklanarak uygulamaların görseller ve tamamlayıcı dijital içerik kullanılarak sergilenmesine ve bunların kullanıcılara daha az adımda sunulmasına imkan sağlıyor.

Yeni arayüzde "Öne Çıkanlar" sekmesinin hemen altında, aktif kullanıcılar arasında en popüler özelliklerden biri olan "Kampanyalar" ve "Hediyeler" sekmeleri bulunuyor. Örneğin, yeni "Öne Çıkanlar" sekmesinde uygulamalar artık kart biçiminde sunuluyor. Bu yeni sunum, kullanıcıların AppGallery ekibi tarafından özel olarak seçilmiş bir dizi uygulama ve oyun bulmasının daha kolay olması haricinde aynı zamanda makaleler, uzman kılavuzları ve incelemeler dahil olmak üzere daha ilgili içerikler de edinebilmelerini sağlıyor. Öne çıkan sekmeler de yukarıdan aşağıya ve yeniden eskiye kaydırılarak kullanıcı deneyimini iyileştirecek şekilde güncellendi.



Uygulamalar ve oyunlar artık iki özel sekmeden keşfedilebiliyor. Şirket, kullanıcıların yorumları ve derecelendirmeleri keşfetmesini kolaylaştırmak için uygulama ürün sayfalarının da tasarımını yeniliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Tüketici Elektroniği Grubu, Orta Doğu Avrupa ve Kuzey Ülkeleri Küresel Ortaklıklar ve Ekosistem Geliştirme Başkan Yardımcısı Wang Heng, platformdaki premium uygulamalar da dahil olmak üzere uygulama sayısının gün geçtikçe arttığını bildirdi.