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Teknoloji
Haber Giriş: 11.11.2020 - 07:34 | Son Güncelleme:

Huawei'nin kardeş markası Honor satılıyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei'nin kardeş markası Honor satılıyor
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, Huawei'den ayrılıyor. Dünya genelinde önemli markalardan biri haline gelen şirketin Digital China ve Shenzen şehir yönetimine devredileceği belirtiliyor.

Huawei'nin bünyesinde faaliyet gösteren ancak bütçesinden ürünlerine kadar pek çok açıdan ayrı hareket eden Honor, Huawei ile yollarını ayırmak üzere. Daha çok 'genç' kitleye hitap eden ürünleriyle bilinen şirket; akıllı telefonlardan bilgisayarlara, kulaklıktan akıllı bilekliğe kadar Huawei'nin bulunduğu pek çok alanda yer alıyor.

Ancak ABD ile bir süredir devam eden ambargo nedeniyle zor günler geçiren Huawei, Honor'u yönetmeye devam etmek yerine yollarını ayırmaya karar verdi. Bu satış sonrası Huawei'nin kaynaklarını tamamen kendi ürünlerine ayırmayı planladığı, ilk sırada da amiral telefonların yer aldığı belirtildi.

Honor markasının halihazırda yüzde 15 hissesine sahip olan Digital China ve Shenzen şehir yönetimi, Honor'un yeni sahibi olacak. Alımın 15 milyar dolar üzerinden gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Honor çatısı altında Türkiye'de de dahil olmak üzere 7 bin çalışan yer alıyor. Şirketin bünyesinde Ar-Ge merkezleri, pazarlama birimleri gibi farklı bölümler yer alıyor.

Markanın yeni sahiplerine geçmesiyle birlikte de Honor'un borsaya açılması gündeme gelecek.

HONOR AMBARGOLARDAN KURTULUR MU?

Honor, Huawei çatısı altındayken ABD bünyesinde ambargolara tabi idi. Ancak şirketin yeni sahipleri arasında devlet biriminin de yer alması bu konuda Honor'un zorluklarla karşılaşmaya devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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