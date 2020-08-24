Huawei'nin 5 yıllık telefonu güncelleme aldı

Telefon üreticileri, eskiyen modelleri yavaş yavaş emekli etmeyi tercih eder. Özellikle de 5 sene ve üzeri yaşı olan bir telefon genel olarak pek güncelleme almaz. Ancak Huawei, 5 yıl önce satışa çıkardığı Huawei Mate 8 için sürpriz bir güncelleme yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Android 6 Marshmallow işletim sistemi altında çalışan EMUI 4.0 ile piyasaya sürülen Huawei Mate 8, aldığı güncelleme ile birlikte Android Oreo tabanlı EMUI 8.0 sürümüne yükseldi.

Bu güncellemeyi almasıyla birlikte telefona pek çok yeni özellik dahil oldu. Bunlardan biri de Akıllı Şarj özelliği. Bu sayede telefonlar şarj olurken bataryanın yıpranması daha düşük düzeyde tutulacak.

OTA üzerinden indirilebilen 222 MB boyuttaki güncelleme, şimdilik Çin'de sunulmuş olsa da, yakında globalde de kullanım sunulması bekleniyor.



