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Huawei’den uygulama geliştiriciler için yeni platform

#Huawei#Teknoloji#Ar-Ge
Huawei’den uygulama geliştiriciler için yeni platform

Huawei, uygulama geliştiricilere yönelik küresel bir eğitim ve danışmanlık programı olan Huawei Developer Accelerator Programı’yla, yetenekli yazılımcılara yeni fırsatlar sunuyor. Yıl sonuna kadar başvurulabilecek olan program, uygulama geliştiricilere güncel teknolojiler ve trendler eşliğinde, alanında uzman yazılım mühendisleriyle birlikte çalışma imkanı sunuyor. 

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Huawei, geçtiğimiz günlerde küresel bir proje olan Huawei Developer Accelerator Programı’nı hayata geçirdi. Yeni proje, şirketin uygulama geliştirme ekosistemini büyütmenin yanı sıra, geliştiricilere farklı fırsatlar eşliğinde destek olmayı amaçlıyor. 

Bu yılın sonuna kadar toplamda 50 uygulama geliştiricinin dahil olacağı programda yazılımcılar, sektörün önde gelen uzmanlarından alacakları danışmanlık kapsamında güncel teknoloji trendlerini yakından takip edecekleri bir bilgi ağının parçası olacaklar. Programa katılanlar ayrıca, “Huawei İnovasyon Rehberi” de dahil olmak üzere, sektörel bilgilerin bir araya geldiği birçok Huawei kaynağına erişim hakkı kazanacak.  

Programa Türkiye ile birlikte; Avusturya, Belçika, Çekya, Almanya, Danimarka, Estonya, İspanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Hırvatistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, Slovenya, Slovakya, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere toplam 29 ülkeden katılımcı kabul ediliyor. 

Uygulama geliştiricilerin fikirlerini hayata geçirebileceği bir platform sunan Huawei Developer Accelerator Programı’na, 31 Aralık tarihine kadar aşağıdaki adresten başvuru yapılabilir. 

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Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Yapay Zeka Çalışmaları 

Huawei tarafından geliştirilen ve 2020 yılından bu yana aktif olarak kullanılan Petal Search arama motoru, kullanıcılarına 50’den fazla dil seçeneği imkanı sunuyor. Petal Search içerisinde yer alan ve kullanıcıların arama deneyimlerini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen bu akıllı modeller, dünyanın birçok farklı bölgesinde yer alan Huawei Ar-Ge merkezlerinde geliştirilirken, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde yer alan AI Takımı gerçekleştirdiği çalışmalarla beraber Türkçe ve Arapça dilleri için yapay zeka modüllerinin geliştirilmesinde görev alıyor. 

Petal Search’ün kullanıcılarının aradıklarını kolayca bulmalarını sağlayan ve platformun farklı noktalarında görev alan bu modüllerin geliştirilmesi, 2021 yılında da tüm hızıyla devam etti. AI takımında Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde yapay zeka alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış veya sürdürmekte olan toplam 9 araştırma mühendisi görev alıyor. Ayrıca, bu güçlü takım 2021 yılı içerisinde 5 farklı modül için toplamda 10’dan fazla modeli, Petal Search platformuna entegre ederek daha iyi bir arama motoru deneyimi sağlamaya devam ediyor. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin geliştirdiği özelleştirilmiş farklı arama kategorilerine de yapay zeka desteği sağlayarak Petal Search’ü klasik arama motorlarından ayırıyor. 

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, AI takımı 2021 yılı içerisinde tamamladığı teknik çalışmalarının yanı sıra bir tanesi uluslararası konferansta bir diğeri de TÜBİTAK dergisinde yayınlanmış 2 adet akademik çalışmasıyla alanındaki deneyimini pek çok kurum tarafından tescillemiştir. AI takımında görev alan araştırma mühendisleri sahip oldukları iş deneyimi ve bilgi birikimlerini üniversitelerin gerçekleştirdiği kariyer zirvelerinde, öğrenciler ile paylaşma imkanı yakalıyor. Ayrıca, 2021 yılı içerisinde, Üniversite ve Sanayi İş Birliği kapsamında Huawei tarafından sağlanan, eğitim bursundan yararlanan yabancı uyruklu doktora öğrencileri ile de Arapça dili için geliştirilen modüller için iş birliği gerçekleştirdi. 

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AI Takımı 2021 yılını Petal Search platformunu kullanıcılar için en iyi şekilde sonuç vermesi için desteklerken bir yandan da bünyesine kattığı alanında uzman araştırma mühendisleri ile de büyüyen ve gelişen bir takım olmayı başardı. Gelecek yıllarda da Petal Search’ü en çok tercih edilen arama motoru olma yolunda ilerlemesine destek olmaya devam edecekler.

 

 

 

 

 

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