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Teknoloji
Haber Giriş: 27.07.2020 - 11:27,Son Güncelleme:

Huawei'den çocuklara özel çift kameralı akıllı saat

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei'den çocuklara özel çift kameralı akıllı saat
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, yeni bir akıllı saat geliştiriyor; ancak bu kez yetişkinler için değil, çocuklara özel! Bakın bu saatin en dikkat çeken özelliği ne olacak?

Huawei Children's Watch 4X adını taşıyan bu özel akıllı saat, çocuklar için geliştirilen bir akıllı saat olsa da, özellikleri bakımından daha çok ebeveynlerin çocuklarını yakından takip edebilmesine imkan verecek.

Günümüzde satılan popüler akıllı saatlerin hiçbirinde kamera yer almazken bu saatin iki kameraya sahip olması ise dikkatlerden kaçmıyor. Bu kameralar, hem çocuğun görüntülü görüşme yapmasını sağlayacak hem de 90 derece açılı diğer kamera sayesinde de çocuğun bulunduğu alan da ebeveynlerin gözünün önünde olacak.

Huaweiden çocuklara özel çift kameralı akıllı saat

SIM kart takılabilen ürün, 4G ile görüntülü görüşme yapılabilmesini sağlarken, suya karşı da dayanıklı bir yapıda bulunuyor. 5 ATM seviyesine kadar suya girebilen ürün, aynı zamanda adım sensörüne sahp ve bazı spor aktivitelerini de takip edebiliyor.

Huawei Children's Watch 4X'in 30 Temmuz tarihinde duyurulması beklenirken, ürünün fiyatı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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