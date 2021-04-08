Huawei yeni PC monitörünü Türkiye’de satışa sundu

Şirketin Türkiye pazarına giriş yaptığı masaüstü monitörü AD80, 5,72 milimetrelik çerçeve kalınlığı, yüzde 90 ekran / gövde oranı ve 178 derecelik görüş açısıyla MateBook dizüstü bilgisayar serisindeki ekran teknolojisini kullanıcıların masaüstlerine taşıyor.

NTSC renk gamının yüzde 72’sini destekleyen 5 milisaniye tepki süreli IPS panele sahip 1080P çözünürlüğündeki AD80, 23,8 inç büyüklüğü ve 16:9 oranıyla dikkat çekiyor. TÜV Rheinland tarafından onaylanan sertifikasyona sahip AD80, göz koruma modunda zararlı mavi ışığı ortadan kaldırdığı gibi, ekran paneli 60 Hz tazeleme hızında tamamen titreşimsiz olarak çalışıyor. Ek olarak, AD80’in paneli, 250 nit parlaklık sunuyor.



AD80’in arkasında 1 adet HDMI, 1 adet DC ve 1 adet de VGA bağlantısı bulunuyor.

Ekran tutucu ayak, monitörün kullanıcının görüş açısına tam ayarlanabilmek için dikey eksende -5 ile 22 derece arasında eğilebiliyor. Ayrıca, AD80’in masa üzerinde yer kaplamasını istemeyen kullanıcılar, 100 x 100 mm VESA uyumlu montaj delikleri ile monitörü istedikleri yüzeye asabilirler.

Huawei AD80 monitör, 1.399 TL satış fiyatı satışa sunulmuş durumda.