Huawei yeni nesil kurumsal iş çözümlerini tanıttı

Huawei OptiXtrans DC908, ultra bant genişliği ve basitleştirilmiş mimariye sahip Veri Merkezi Bağlantısı (DCI) ağları oluşturmak için üretildi. Huawei OptiXtrans DC908, 100G ve 800G arasında esnek yapılandırmayı destekliyor. Dalga boyu başına 800 Gbit / S ultra geniş bir kapasiteye sahip ve Super C + L teknolojisiyle 220 dalga boyuna ulaşmaya da hazır. Sunulan ürün, müşterilerin bulut çağındaki büyük veri akışlarının zorluklarıyla kolayca başa çıkmasına yardımcı oluyor. Bit başına maliyeti düşüren ve optik fiberlerin değerini en üst düzeye çıkaran özellikleriyle Huawei OptiXtrans DC908, müşterilerinin yatırım getirisini de artırıyor. Ayrıca Huawei AI teknolojisi, aşamalı arızaların %60'ından fazlasını otomatik olarak tahmin ediyor ve arıza kökenlerinin otomatik analizi ile yanlış alarmları azaltıyor. Huawei DC OptiX çözümü, 2019'un sonunda, 60'tan fazla ülkede ve 120'nin üzerinde şirket tarafından tercih edildi.

Huawei SmartLi UPS ise endüstrinin güvenli akü hücrelerini kullanıyor. UPS, akü dizisi ve akü paketi, algılanan kör noktaları ortadan kaldırmak için üç katmanlı bir yönetim sistemi oluşturuyor. SmartLi, pil modülü düzeyinde hata toleransı tasarımı elde etmek ve tekil hata noktalarını ortadan kaldırmak için benzersiz bir dahili akım dengeleme kontrol modülüne sahip.



Yeni nesil OceanStor Dorado: ESG Lab tarafından önerilen akıllı all-flash depolama çözümü

Huawei'nin yeni nesil OceanStor Dorado akıllı all-flash depolama çözümü, uçtan uca ultra yüksek hızlı bir platform olarak 20 milyon IOPS ve 0,1 ms gecikme sağlıyor. Tamamen birbirine bağlı ve yüksek güvenli SmartMatrix mimarisi, temel kurumsal hizmetlerin sürekliliğini sağlayarak yedi farklı denetleyicinin arızaların önüne geçmesini sağlıyor. AI tabanlı derin öğrenme, okuma önbellek isabet oranını %50 oranında arttırıyor ve bulut tabanlı AI ile tam yaşam döngüsüyle, akıllı operasyon ve bakım (O&M) hizmeti sağlanıyor.



Huawei 5G ile güçlendirilen AirEngine Wi-Fi 6, endüstrinin 100Gbps tepe oranına sahip ilk Wi-Fi ürünü

Huawei, tüm iç ve dış mekan Wi-Fi alanlarını kapsamak amacıyla AirEngine 8700, AirEngine 6700 ve AirEngine 5700 serilerini piyasaya sundu. AirEngine 8760'ın hava arayüz oranı ise endüstrinin bir sonraki en iyi teklifinin iki katı olan 10.75 Gbit / S'ye ulaşıyor. Huawei AirEngine 8760, Wi-Fi 6 performansı için yeni bir referans oluşturan, 10 Gbit / S'den daha yüksek bir hava arayüz oranına sahip dünyanın ilk Wi-Fi ürünü.



Amiral gemisi kampus ve veri merkezi çözümleri

Huawei Enterprise BG Başkan Yardımcısı Sun Fuyou yaptığı değerlendirmede; "Bir işletmenin dış ortamı daha karmaşık ve öngörülemez hale geldikçe, iş sürekliliği yönetimi de (BCM) işletmenin uzun vadeli kurumsal stratejisinde yer almalıdır. Huawei, Wi-Fi 6 standartlarına en çok katkısı olan şirket olarak bulut, kenar ve cihaz alanları için tam yığın, tam senaryo AI çözümleri sağlayabilen endüstrinin tek tedarikçisidir. 2020'de Huawei iki amiral gemisi çözümü piyasaya sürdü: Kampüsler için HiCampus ve veri merkezleri için HiDC. Ayrıca yeni nesil AirEngine Wi-Fi 6, OceanStor Dorado ile birlikte OptiXtrans DC908 ve SmartLi UPS de yeni nesil ürünlerimiz arasında. Akıllı çağda benzersiz iş değerleri yaratırken, çevre dostu yüksek hızlı ağlar ve diğer akıllı ürünlerle birlikte, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz."

Huawei HiCampus çözümü yeni nesil kampüs ağları kuruyor

Huawei, IP alanına 5G RF teknolojileri, çoklu sistem birlikte programlama, akıllı anten, yazılım tanımlı radyo erişim ağı ve 5G ağ kavramları gibi 5G algoritmaları sunuyor. 5G ve IP ile çalışan Huawei AirEngine Wi-Fi 6, dünyanın en hızlı, en kararlı 100 Mbit / S ağ deneyimini sunuyor.

Campus OptiX ağ çözümü, IP artı POL mimarisi aracılığıyla optik kampüs ağ bağlantılarına olanak tanıyor. Esnek kapasite, güçlü servis işleme, servis otomasyonu, akıllı işletme ve bakım avantajlarını IP ağları ile paylaşmakla kalmayan ürün, aynı zamanda optik teknolojinin avantajlı özelliklerini enerji tasarrufu, basitlik ve yüksek verimlilikle bütünleştiriyor. Huawei Horizon Dijital Platformu, kampüs hizmetlerini geleneksel tek senaryo zekasından genel kampüs zekasına yükseltiyor. Huawei Enterprise İş Birimi CTO'su Wing Kin Leung, müşterilerin akıllı, yüksek performanslı ve yeşil veri merkezleri oluşturmalarına böylece çağı yakalamalarına yardımcı olan Huawei HiDC veri merkezi çözümünü de tanıttı.