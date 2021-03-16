Huawei, yeni MateBook ve FreeBuds modellerini tanıttı

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Halkla İlişkiler Müdürü Bengi Güven’in yaptığı sunumda, 16-59 yaş arası, mevcut dizüstü bilgisayar kullanıcıları ve önümüzdeki 6 ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlayan kişiler arasında IPSOS araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda ortaya çıkan istatistiklere de değinildi. Rapora göre dizüstü bilgisayar alanların çok büyük çoğunluğunun satın alma motivasyonu iş veya eğitim aracı olarak kullanmak olduğu ortaya çıkarken, kişisel belgelerin saklanması ve film izleme motivasyonunda son 4 yıla göre düşüş görülüyor.



Çoğu kişi birincil dizüstü bilgisayarını en düşük fiyat aralığından satın alırken, 1 yıl içinde dizüstü bilgisayar satın alanlar orta segmentten daha sık dizüstü bilgisayar satın aldığı da raporda ortaya çıkan veriler arasında. Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının ve dizüstü bilgisayar satın almayı düşünenlerin yaklaşık %40'ı önümüzdeki 6 ay içinde, %21'i önümüzdeki 3 ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. Bu kitlenin %70’e yakını ise, orta segment veya daha yüksek segmentten dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. Araştırmaya göre, yüksek ürün kalitesi, yüksek performans, uzun pil ömrü ve üstün tasarım, Türkiye'de dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanlar için en önemli faktörler.



Bu kapsamda Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı, gerçekleştirilen basın toplantısında şirketin pazara sunduğu üç yeni ürünü tanıttı. MateBook D16, nadir rastlanan 16 inç ekranlı dizüstü bilgisayar segmentinde yer alan, yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmış bir bilgisayar olarak öne çıkıyor. 16,1 inç 1080P FullView ekran, yüzde 90 ekran-gövde oranı sunarken, görüntü özellikleri sRGB renk uzayının tamamını kapsıyor. AMD Ryzen 5 4600H işlemciden gücünü alan MateBook D16, tek tuşa basılması ile anında performans moduna geçerek, yüksek sistem başarımı gerektiren uygulamaların gerektiği hızda çalışmasını sağlıyor.



15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi sunan SuperCharge özellikli pili, aynı zamanda bilgisayar kapalıyken 10W’a kadar ters şarj özelliğini de destekliyor. MateBook D16’nın 16 GB RAM’li versiyonu, Huawei Online Mağaza üzerinden 7.999 TL, 8 GB RAM’li versiyonu ise 6.999 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla satışa sunuluyor.

Diğer yandan MateBook X Pro, 13,9 inç on parmak dokunmatik 3K FullView ekranında yüzde 91 gövde ekran oranı sunuyor. Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core i7 İşlemci ile güncellenen modelde 16 GB LPDDR4x 4266MHz RAM bulunuyor. 1,33 kg ağırlığında olan MateBook X Pro, 1 saat şarja takılı kalarak pilini yüzde 78 oranında dolduruyor. MateBook X Pro, artırılmış güvenlik ve mahremiyet için gömme kamera ve parmak izi okuyuculu güç düğmesi ile öne çıkıyor.



FreeBuds 4i, açık ve kapalı alanlarda 22 dB’e kadar akıllı aktif gürültü engellemesi ve 200 güne varan stand-by pil süresi ile öne çıkıyor. Yeni nesil kulaklık, önceki haleflerine göre yüzde 10 daha küçük bir şarj kutusuna sahip. Tek şarjla 10 saat kesintisiz müzik dinleme veya 7,5 saat boyunca telefonla konuşma süresi sağlayan FreeBuds 4i, şarj kutusuyla birlikte bu süreleri 22 saate çıkartıyor.



10 dakika şarj ile 4 saat kesintisiz kullanılabilen FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu olarak tüm işlevleri kullanılabilir şekilde çalışabiliyor. FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla önsatışa sunuluyor.