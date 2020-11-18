Huawei X Gentle Monster Eyewear II satışa çıkıyor
Huawei'nin Bluetooth bağlantılı gözlüğü Huawei X Gentle Monster Eyewear II, şirketin internet sitesi üzerinden ön satışa sunuldu.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Eyewear II, Gentle Monster'ın tasarımlarının bir örneği olarak öne çıkıyor. Ürün, dışarıya ses sızıntısını tamamen engelleyen akustik gizlilik özelliğiyle birlikte geliyor.
Yarı-açık şekilde tasarlanan ince hoparlörler, ses sızıntısını ortadan kaldırırken ses performansı da dikkat çekici. Güncellenen Akıllı Etkileşim işlevi ile Eyewear II, akıllı giyilebilir teknoloji kategorisinde öne çıkacak gibi görünüyor.
Huawei X Gentle Monster Eyewear II, Huawei Online Mağaza üzerinden 4 bin 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.
Ürün, 20 Kasım tarihinden itibaren alıcılara ulaşacak.
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