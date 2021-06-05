Huawei WiFi AX3 incelemesi

Geçtiğimiz günlerde uzun bir zamandır beklenen Harmony OS ile çalışan ürünlerini bir bir tanıtan Huawei, sadece telefon modelleriyle değil aynı zamanda tablet, TV, laptop ve ses ürünleriyle de ekosistemini geliştirmeye devam ediyor. Bugün konuğumuz olan Huawei WiFi AX3, rakiplerini zorlayacak bir ürün olmuş.

225x159.2x39.7 mm ebatlarında olan ürün, kompakt bir yapıya sahip. Router denildiğinde aklınıza daha büyükçe bir cihaz geliyor olabilir, ancak bu ürün özelinde Huawei’nin tasarım tarafına da odaklandığı dikkatlerden kaçmıyor. Sade ve kompakt bir tasarımla birlikte ayrıca beyaz renkte gelen Huawei WiFi AX3, yaklaşık 400 gram ağırlığında. Zaten elinize aldığınızda da cihazın hayli hafif olduğunu fark edeceksiniz.



Tasarım noktasında tek sorun ise ürünün duvara asmak için herhangi bir bölmeye sahip olmaması. Her ne kadar bu yöntemi tercih edenlerin sayısı günden güne azalsa da, halen bu kullanımı tercih edenler söz konusu.

Gelelim cihazın donanımsal özelliklerine… Öncelikle bu ürün, dünyanın ilk Wi-Fi 6 Plus Router’ı… Henüz Wi-Fi 6’ya bile yeni yeni adapte olurken Wi-Fi 6+ teknolojisiyle dikkat çeken ürün, bu açıdan rakiplerini zorlayacak gibi görünüyor. Wi-Fi 6+, uçtan uca 160MHz kanal bant genişliğini ve Huawei’nin özel dinamik dar bant teknolojisini destekliyor. Bu iki buluş bir araya geldiğinde, büyük ölçüde geliştirilmiş Wi Fi hızları ve sinyal kapsama alanı sağlıyor.

Özellikle internet üzerinden oyun oynayan, espor tutkunları için bu teknoloji, önemli bir dönemeç ve gecikme sorununu ortadan kaldırıyor.



Dört çekirdekli Gigahome işlemciden gücünü alan ürün, 1 güç girişi ile birlikte 1 adet WAN, 3 adet LAN yuvasına sahip. Cihazın üst kısmında bulunan H düğmesi de Huawei ekosisteminde bulunan cihazlar ile eşleşme ve WPS sıfırlama görevi görüyor.

Bu cihaz, internet bağlantı hızını artırırken, gecikme sorununu da gerilerde bırakıyor. 6 dB sinyal gücüne sahip olan Huawei WiFi A3X, üzerinde dört adet antenle kutusundan çıkıyor. Bu antenler sayesinde de daha uzak mesafelere Wi-Fi 6 Plus teknolojisini taşıyor.



Gelelim Huawei Share özelliğine… NFC etiketi, bu cihaz özelinde önemli bir özellik. Bu etikete Android ve Huawei’nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemli herhangi bir cihazı (telefon/tablet) yaklaştırdığınızda NFC üzerinden hızlıca ağa bağlanabiliyorsunuz. Bu da Wi-Fi şifresini girme derdinden kullanıcıları kurtarıyor.

Evinize bir misafir geldiğinde uzun uzun Wi-Fi şifresini söylemek yerine telefonunu NFC etiketine yaklaştırmasını söyleyerek büyük bir kolaylık sağlıyorsunuz. Diğer yandan paylaşmak istemediğiniz bir şifreyi de her seferinde üçüncü kişilerle paylaşma derdinden de kurtuluyorsunuz. Kesinlikle pratik bir çözüm olmuş.



Wi-Fi 6, bugünün ve geleceğin standardı olan yeni nesil bir ağ teknolojisi. Bu cihazı kullanarak 3 Gbps hıza çıkabiliyorsunuz. Diğer yandan baz istasyonlarında bildiğimiz OFDMA teknolojisi ile artık 100’den fazla kullanıcı sorunsuz bir şekilde aynı router’a bağlanması mümkün hale geliyor. Pandemi koşulları da düşünüldüğünde evde bulunan birçok cihaz ile eş zamanlı bağlantı kurulsa da, kopma sorunu yaşanmıyor.

Buraya kadar biraz hızdan, pratiklikten ve geniş menzilden bahsettik. Peki ya güvenlik?

Elbette bir router alıyorsanız, güvenlik tarafında neler yaptığını da bilmek istiyorsunuz. Bu açıdan Huawei WiFi A3X; TrustZone Güvenliği, Anti-brute güç algoritması, WPA3, Firewall, DMZ, PAP / CHAP ve DMZ / DoS saldırı koruması gibi kullanıcı güvenliğini maksimum seviyeye çıkaran özelliklere sahip.

Öte yandan cihazda ebeveyn denetimi de yer alıyor. Bu noktada dilediğiniz cihaza sınırlama getirebiliyor, bağlantı saati kısıtlamalarını devreye sokabiliyorsunuz. Çocuklu aileler için önemli bir özellik.

Huawei AI Life uygulaması üzerinden ürünü kontrol edebiliyorsunuz. Bu noktada cihazın güncellemelerini yapabildiğiniz gibi, diğer ayarlarına da hükmedebilirsiniz.

Genel hatırlarıyla Huawei WiFi A3X, bugünün yakın geleceğin standartlarını yakalayan bir router modeli olmuş. Cihazın fiyatı ise 750 TL.