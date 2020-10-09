Huawei Watch GT2 Pro: Bir mühendislik eseri

Saat, gri ve siyah kayışlarla geliyor. Ben saati ilk olarak bileğime taktığımda az önce söylediğim gibi gerçek bir ‘premium’ saati kolumda taşıdığımı hissettim. Watch GT 2 Pro, kesinlikle bu hissi sahibine veriyor. 1.39 inç AMOLED ekran kullanan saat, tam renkli bir ekrana sahip.

TASARIM

Suya dayanıklı bir yapıda olan Watch GT 2 Pro’nun en dikkat çeken yönlerinden biri şüphesiz safir cam ve titanyum çerçeve kullanıyor olması. Zaten az önce bahsettiğim Premium klasik saat tasarımı, bu sağlam malzemeyle ortaya çıkıyor. Moh's Ölçeği'ne göre bu saatte kullanılan safir camın sertlik derecesi 9 seviyesinde. Yani bu haliyle elmastan sonra gelen en sağlam malzemeden söz ediyoruz. Saatin çerçevesi de titanyum malzemeden oluşuyor. Titanyum çerçeve ise saati çok daha hafif, sert ve ısıya ya da soğuğa dayanıklı hale getirir. Elbette titanyum çerçeve aynı zamanda cilt dostu ve anti-alerjik yapısıyla da öne çıkıyor.



SAAT YÜZLERİ

Huawei Watch GT 2 Pro, saat yüzleri söz konusu olduğunda hayli zengin. Bir saat yüzünden sıkılıp başka bir yüz kullanmak istediğinizde yapmanız gereken tek şey ekrana kısa süre basılı tutmak. 200’den fazla saat yüzü uzun bir süre kullananları tatmin edecektir. Ayrıca One Hop özelliğini kullanarak da özelleştirebilme şansınız var.

TAM BİR SAĞLIK ASİSTANI

Watch GT 2’ye göre Watch GT 2 Pro, daha iyi ölçümleme yapabiliyor. Yani elimizde artık çok daha doğru ölçümler var. Nabız takibi, uyku izleme, kandaki oksijen değeri ölçümü, stres ölçümü gibi. 7/24 sağlığınızın takip edildiğini bilmek çok güzel.



Saatim kolumda uyumaya da alıştım. Uyku analizini yaptığını bildiğimden sabah kalkıp benim için oluşturulan uyku raporuna bakarak ne kadar süre uyuduğumu, derin uykumun ne kadar sürdüğünü, uykumun kaç kez bölündüğünü görebiliyorum. Ben bu saati takana kadar gerçekte ne kadar uyuduğumun farkında bile değilmişim onu fark ettim. Uyku raporu oldukça detaylı ve TrueSleep 2.0 teknolojisi sayesinde uyku takibi çok daha detaylı yapılıyor. Ve daha da önemlisi uyku takibi konusunda Huawei’nin beni yönlendirmesi söz konusu. Saatim, uyku sürelerinde problem olduğunda bana neler yapmam gerektiğini bilimsel açıklamalarla yapıyor ve uyku kalitenizi artırmanız için 200’den fazla öneride bulunmayı ihmal etmiyor.



Akıllı saatleri erkekler kadar kadınlar da çokça kullanıyor ve Huawei de bunu unutmamış olacak ki Döngü Takibi özelliği de saate dahil edilmiş. Bu sayede adet verileri kayıt altına alınırken, bu toplanan veriler karşılaştırılabiliyor ve bu döngü takibi daha kolay bir hale geliyor.

SPOR ASİSTANI

Watch GT 2 Pro, sağlık asistanı olduğu kadar iyi de bir spor asistanı aslında. Ben sabahları bazen kısa yürüyüşler yaparım. Yürüyüş yapmaya başladıktan bir süre sonra Otomatik Egzersiz Tanıma özelliği sayesinde saatinizin yürüyüş yaptığınızı algılayıp size yürüyüş temponuzu takip etmenize imkan vermesi çok güzel. Ve geriye dönük olarak da yürüyüşe başladığınız noktayı baz alarak kayıt tutması da iyi düşünülmüş. Saatte bulunan yapay zeka, sizin o an hangi sporu yapmakta olduğunuzu anlayıp ona göre otomatik olarak ayar yapması da çok ama çok önemli bir özellik.

Bu yürüyüşü yaptıktan sonra Watch GT 2 Pro, bu yaptığım egzersizin kaydını tuttuğu için bu kayda ulaşıp ne kadar mesafe yürüdüğümü, yürürken kalp atış temposunun nasıl olduğunu, ne kadar hızlı yürüdüğümü görebiliyorum.

İçerisinde 100’den fazla spor modülü var. Hatta kayak ve golf gibi yeni alt dalların da eklenmiş olması, saati daha da zenginleştirmiş.



ÇAĞRI YANITLAMA, MESAJLARA DÖNME

SMS; WhatsApp dahil kullandığınız uygulamalardan gelen bildirimleri anında saatinizin ekranında görebilirken, gelen çağrılara cevap vermek ya da örneğin hava durumuna bakmak istediğinizde elinizi cebinize atmanıza da gerek yok. Watch GT 2 Pro ile pek çok işinizi halledebiliyorsunuz.

Sonuç itibariyle saatler artık sadece saat değil, çok daha fazlası. Dış tasarımıyla tam bir Premium klasik saat; ancak içinde bir dünya özellik de cabası. Huawei akıllı saat sektöründe kendini ispatlamış bir isim ve her yeni modelde çıtayı bir üst seviyeye çıkarıyor. Akıllı saate geçiş yapmak için en uygun adres burası…





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