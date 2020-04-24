Huawei Watch GT2 kandaki oksijen seviyesini artık ölçebiliyor

Huawei, sürpriz bir güncellemeyle halihazırda satışta olan Watch GT2 model akıllı saatlerin kandaki oksijen seviyesini ölçebilmesinin önünü açtı. Cihaz, SpO2 izleme özelliği ile 1.0.6.26 sürümüne güncellendi. Güncellemeyi Huawei Health uygulaması üzerinden saatinize yükleyebiliyorsunuz.



Şimdi özelliğin detayına geçmeden önce SpO2 kavramına açıklık getirelim. SpO2, bir kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyesinin bir tahminini ortaya koyuyor. Sağlıklı bir insanın SpO2 seviyesi 90 ila 100 değer aralıklarında olması gerekiyor. Aksi halde kandaki düşük oksijen seviyesinin sağlık üzerinde ciddi etkisi olabilecek hipoksemiye (solunum yetmezliği) neden olabileceği biliniyor.



Bunun ölçümlenebilmesi de bu nedenle oldukça önemli. Özellikle de ileri yaşta olan, kalp ve akciğerlerle ilgili hastalıkları olanlar, kandaki düşük oksijen seviyesiyle ilgili ciddi sorunları bulunuyor. Bu nedenle takibinin yapılması hayati bir önem taşıyor.

Güncelleme ile gelen bu özellik, yoğun egzersiz seansları sonrasında oksijen seviyelerini takip etmek isteyenleri de hedef alıyor.

Güncellemenin Huawei Watch GT2e model saatlere ne zaman geleceği ise henüz belli değil.