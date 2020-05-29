Huawei Watch GT 2e yüksek puanları topladı, ödülü aldı

Huawei açıklamasına göre, Watch GT 2e uluslararası basından yüksek puan aldı. Newsweek, Android Headlines, Phone Arena, Pocket Now ve Trusted Reviews tarafından ödüle layık görülen Huawei WATCH GT 2e'nin tasarımı bir önceki nesil WATCH GT 2'nin klasik tasarım çizgilerini daha sportif bir yorumla barındırıyor. Saat yüzünün kayışından ayrıldığı geleneksel tasarımları takip etmek yerine, modern bir görünüm için entegre bir kayışa sahip klasik bir yuvarlak kadrana sahip. Paslanmaz çelik gövdesi, saatin kavisli siluetine uyum sağlayan gizli, düz taç tasarımını tamamlıyor.

Watch Gt 2e için Android Headlines “Editörün Seçimi”, Pocketnow “En İyi Seçim”, Newsweek ve Phone Arena ve Trusted Reviews “Tavsiye Ediyor” ödüllerini verdi.

Newsweek'e göre Huawei'nin yeni GT 2e akıllı saati, pil ömrü ve sportif tasarıma sahip fitness odaklı bir akıllı saat. Cihaz üçüncü taraf uygulama desteği ve özelleştirme seçeneklerinin eksikliğinden biraz mustarip olsa bile orta seviye fiyat oranı bir artı.

Android Headlines'ın yorumu, Huawei Watch GT 2e, premium yapı sunan bir akıllı saat. Uzun pil ömrü de sunuyor. Bildirim sisteminin bazı ciddi iyileştirmelere ihtiyacı varken, ekranının dokunmatik örneklemesi biraz daha iyi olabilir.

Phone Arena'ya göre ise büyük, 455mAh batarya, tutumlu Kirin A1 işlemci ve düşük güç tüketen OLED ekran ile bu akıllı saat, şirketin spor bilekliklerinin yolundan gidiyor ve çok daha fazlasını sağlıyor. Gerçek zamanlı uyku ve aktivite izleme veya nabız değerlendirmesi gibi tüm sistemler açıkken, günde yüzde 7-10 pil deşarjı meydana geliyor.

Pocketnow'un değerlendirmesi ise, Watch GT 2e'ye çok yönlü bir akıllı saatten ziyade sağlam bir egzersiz ve etkinlik arkadaşı olmak için güvenebilirsiniz. 100 egzersiz modu, doğru kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi okumalarının yanı sıra uzun ömürlü pil de var.

Trusted Reviews'e göre Huawei Watch GT 2e, paranız için çok fazla saat özelliği sunuyor. Yine de hala ağırlıklı olarak fitness odaklı bir cihaz. Bu bir akıllı saatten çok bir spor saati.









