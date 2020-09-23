Huawei Watch GT 2 Pro Türkiye'de satışa sunuluyor

Huawei, Watch ailesine yeni bir üye daha ekledi: Watch GT 2 Pro. Yeni saat, iki haftaya kadar pil ömrü sunarken 100'den fazla egzersiz modu ve fitness veri izleme özellikleri sunuyor.

Sağlık takibi özellikleri, daha doğru kalp atış hızı ölçümleri sağlayan güncellenmiş HUAWEI TruSeen 4.0+ ile kutusundan çıkacak olan ürün, Kayak, Kros Kayağı, Kar Kayağı ve Golf dahil olmak üzere yeni antrenman modları ile geliyor. Bunlar, kullanıcılara profesyonel sporlar için gerçek zamanlı performans izleme ve analizler sağlamak için mevcut seriye dahil ediliyor.

Saat, safir kristal saat camı, titanyum kasa ve seramik kasa arkası içeren bir tasarımla piyasaya sürülecek. Ürün, kullanıcıların daha da fazla özellik elde etmeleri için uygulama yüklemeyi de destekliyor.



Ürün sağlık izleme yetenekleri sunuyor. Yenilenen Huawei TruSeen 4.0+ nabız izleme teknolojisi, daha doğru okumalar sağlamak için 6'sı 1 arada LED lens ve safir arka cam ile bir araya geliyor. Cihaz, herhangi bir spor yaparken gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemeyi de destekliyor. Böylece gerçek zamanlı kalp atış hızını, egzersiz kalp atış hızını, yüksek kalp atış hızı uyarısını, en yüksek oksijen alımını (VO2 Max), toparlanma süresini kullanıcıya sunuyor. Sağlık yönetimi senaryolarında cihaz, 24 saatlik nabız izleme, dinlenme nabzı izleme, anormal kalp atışı bildirimleri, bilimsel uyku izleme, tüm gün stres izleme ve kan oksijen satürasyonu (SpO2) ölçümünü de destekliyor.

Cihazın fiyatı ise 2299 TL olarak belirlendi.



