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Teknoloji
Haber Giriş: 02.11.2020 - 07:45 | Son Güncelleme:

Huawei Watch GT 2 Pro artık EKG özelliğine de sahip

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei Watch GT 2 Pro artık EKG özelliğine de sahip
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Huawei'nin yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG özelliğine sahip yeni modeli satışa çıkıyor. Yeni saat, satışta olan modelden daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak.

Akıllı saat sektörünün önemli oyuncularından biri haline gelen Huawei, son olarak Huawei Watch GT 2 Pro ile birlikte Huawei Watch Fit model iki yeni akıllı saatini görücüye çıkardı. Watch GT 2 Pro'ya kullanıcıların ilgisi yoğun olurken, şirketin bu saate yeni bir model ekleyeceği ortaya çıktı.

Mevcut Watch GT 2 Pro'larda EKG özelliği yer almıyor. Yenilenen modelde ise bu özellik de bulunacak ve yeni saat Aralık ayında satışa sunulacak. Diğer bir deyişle yeni saat, tüm Watch GT 2 Pro özelliklerine sahip olmasının yanı sra elektrokardiyografi (EKG) özelliğine de kullanabilecek. Bu özelliği kullanan akıllı saat sayısı oldukça az.

Huawei Watch GT 2 Pro artık EKG özelliğine de sahip

Huawei'nin bu özelliği eklemesiyle birlikte doğrudan bu özelliğe sahip Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch'un yeni modelleriyle rekabet etmesi bekleniyor. Yeni Huawei Watch GT 2 Pro'nun fiyatı ise 345 euro olacak. Mevcut saatin fiyatı ise 300 euro.

Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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