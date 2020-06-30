Huawei Watch GT 2 ile Huawei Watch GT 2e arasında ne fark var?

Huawei Watch GT 2e, saat gövdesiyle entegre gizli bir taç içeren yenilenmiş tasarım getiriyor. Yeşil Nane ve Kırmızı Lav renklerinin yanı sıra klasik Siyah rengiyle de mevcut olan akıllı saat, daha geleneksel tam ekran ve kenarlıksız bir tasarımla geliyor.

Aktif yaşam tarzı ile eşleşmesi için Huawei Watch GT 2e'nin kayışı, yüksek derecede suya ve tere dayanıklı, yumuşak ve rahat bir malzeme olan fluoroelastomerden üretildi. Kapsamlı fitness özelliklerinin haricinde yeni kayış tasarımı ve malzemesi, kullanıcıların koşu ve yüzme gibi geleneksel sporlardan kaya tırmanışı ve sörf gibi ekstrem sporlara kadar farklı spor türlerinin keyfini çıkarmasını sağlıyor.



Bu arada, Huawei Watch GT 2 serisi daha geniş bir saat kayışı yelpazesi sunuyor. Fluoroelastomer malzemenin yanı sıra, daha sofistike bir görünüm isteyen kullanıcılar için metal ve deri kayış seçenekleri de mevcut. Ayrıca tüm Huawei Watch GT 2 serisi, standart saat kayışlarının da takılabileceği şekilde tasarlandı. Böylece kullanıcılar eğer isterlerse hali hazırda var olan kol saatlerinin kayışlarını veya herhangi bir saat dükkanından alabilecekleri farklı şekil ve tasarımlardaki kayışları da akıllı saatlerinde kullanabilirler.

Ayrıca her iki akıllı saat arasında özellikler açısından küçük farklar var

Huawei Watch GT 2 46mm tümleşik hoparlörle gelirken, Huawei Watch GT 2 42mm ve Huawei Watch GT 2e ürünlerinde hoparlör yok. Saatteki hoparlör, kullanıcıların telefon görüşmesi yapması veya müzik dinlemesi için. Bununla birlikte, eğer saat üzerinden konuşmayı sevmiyor veya efektif bulmuyorsanız, aktif gürültü engelleme ve stüdyo kalitesinde ses ile daha yüksek kalitede telefon görüşmeleri ve müzik dinlemek için akıllı saatleri Huawei FreeBuds 3 ile eşleştirmeyi düşünebilirsiniz.



Huawei Watch GT 2e, Grafit Siyahı, Kırmızı Lav ve Yeşil Nane renk seçnekleri ile 999TL fiyat etiketine sahip.

Siyah, Kahve Deri, Haki Deri ve Pembe Altın renk seçenekleri içeren Huawei Watch GT 2 ise 1599TL'den alıcısına ulaşıyor.



