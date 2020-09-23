Huawei Watch Fit Türkiye'ye geldi: İşte özellikleri

Huawei, yeni ürünlerini Türkiye'de kullanıcıların karşısına çıkarıyor.Watch GT 2 Pro ile birlikte duyurulan Watch Fit de Türkiye pazarına giriş yapıyor. Dikdörtgen yapısındaki ekranıyla dikkat çeken ürün, Türkiye'de 899 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

1.64 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 456x280 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. AMOLED ekran kullanan ve nabız sensörüne de sahip olan Huawei Watch Fit, yaklaşık 10 günlük bir batarya ömrüne sahip. Ancak yoğun kullanım süresi söz konusu olduğunda bu süre 7 güne kadar iniyor.

Yan kısmında tek bir fiziksel butonun yer aldığı ürün, kullanıcıların aktivite takibini yaparken, birçok sporu kendi analiz ediyor ve kullanıcının seçmesine gerek olmaksızın bu moda geçiş yapıyor.

Suya karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı olan ürün, iOS ve Android işletim sistemi yüklü telefonlarla birlikte kullanılabiliyor.



