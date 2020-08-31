Huawei Watch Fit tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Huawei, bu kez farklı bir tasarıma sahip akıllı saatiyle dikkatleri üzerine çekti. Dairesel yerine dikdörtgen kasaya sahip olan Huawei Watch Fit, renkli kordonlara sahip. 1.64 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor.

280x256 piksel ekran çözünürlüğünü kullanan Huawei Watch Fit, 'always on' özelliğine de sahip. Yani ekran sürekli açık ve siz saate bakmıyor olsanız da saat ekrana yansıyor. Bu da saatin gerçek bir analog saate yakınlaşmasını sağlıyor.

Altın sarısı, siyah ve gri renklerde satışa sunulması beklenen ürün, 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip. Standart bir akıllı saat gibi sağlık asistanı olarak da kullanılabilen üründe koşu, yüzme ve bisiklet dahil olmak üzere toplamda 96 egzersiz modu yer alıyor.



İçerisinde GPS alıcı da bulunan Huawei Watch Fit, kalp atış sensörü, kapasitif sensör, jiroskop ve ivmeölçer de kullanıyor. Ürün, 24 saat boyunca kalp atışını takip ederken, SpO2 kan oksijen satürasyon ölçümünü de yapabiliyor.

Gelen çağrılara cevap verebildiğiniz ürün, aynı zamanda bildirimleri ekrana getiriyor ve müzik çalarken parça değiştirmenize veya şarkıyı durdurmanıza izin veriyor.

Batarya ömrü 10 ssaati bulan Huawei Watch Fit, Android 5 ve iOS 9 sürümü üzeri tüm telefonlarda sorunsuz çalışabiliyor. Ürünün fiyatı ise 110 dolar olarak belirlendi.



