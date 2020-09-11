Huawei Watch Fit tanıtıldı: Hangi özelliklerle geliyor?

1,64 inç AMOLED ekrana sahip olan Huawei Watch Fit, 39 gram ağırlığında. Saat, kandaki oksijen, uyku ve stres koşullarındaki değişiklikleri takip etmek, 24 saat nabız ölçümü sağlamak Huawei TruSeen 4.0 teknolojisini kullanıyor. Tüm veriler, fitness önerileri oluşturmak için analiz ediliyor.

Ürün, Hızlı Egzersiz Animasyonlarını destekleyen ilk Huawei akıllı saati. 44 standart fitness rutinini (yağ yakma, omuz kası rahatlatma, vücut şekillendirme ve diğer rutinler dahil) 12 animasyonla gerçekleştirilen bu özellik, kullanıcıların egzersiz yapmaları için bir yol sağlıyor. Huawei Watch Fit, koşu meraklıları için özel olarak tasarlanmış 13 koşu sınıfı sunuyor. Koşu hızı, kullanıcıların egzersizlerini optimize etmelerine yardımcı olmak için gerçek zamanlı olarak sağlanan sonuçlarla bilimsel olarak analiz ediliyor.

Akıllı saat, 96 egzersiz modu, dahili GPS ve 5 ATM su geçirmezlik özelliklerine de sahip.

Tipik senaryolarda 10 güne kadar pil süresi sunan ürün, Huawei’nin hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Beş dakikalık şarj, akıllı saati yaklaşık bir gün boyunca yeniden şarj edilmesine gereksinim bırakmıyor.



