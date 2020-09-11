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Teknoloji
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Huawei Watch Fit tanıtıldı: Hangi özelliklerle geliyor?

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Huawei Watch Fit tanıtıldı: Hangi özelliklerle geliyor?
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Huawei, dün başlayan Huawei Geliştirici Konferansı kapsamında iki yeni akıllı saatini ortaya çıkardı. Bu saatlerden biri ise Huawei Watch Fit oldu. Şirketin ilk spor akıllı saati olan ürün, bakın hangi özelliklere sahip?

1,64 inç AMOLED ekrana sahip olan Huawei Watch Fit, 39 gram ağırlığında. Saat, kandaki oksijen, uyku ve stres koşullarındaki değişiklikleri takip etmek, 24 saat nabız ölçümü sağlamak Huawei TruSeen 4.0 teknolojisini kullanıyor. Tüm veriler, fitness önerileri oluşturmak için analiz ediliyor. 

Ürün, Hızlı Egzersiz Animasyonlarını destekleyen ilk Huawei akıllı saati. 44 standart fitness rutinini (yağ yakma, omuz kası rahatlatma, vücut şekillendirme ve diğer rutinler dahil) 12 animasyonla gerçekleştirilen bu özellik, kullanıcıların egzersiz yapmaları için bir yol sağlıyor. Huawei Watch Fit, koşu meraklıları için özel olarak tasarlanmış 13 koşu sınıfı sunuyor. Koşu hızı, kullanıcıların egzersizlerini optimize etmelerine yardımcı olmak için gerçek zamanlı olarak sağlanan sonuçlarla bilimsel olarak analiz ediliyor.

Huawei Watch Fit tanıtıldı: Hangi özelliklerle geliyor

Akıllı saat, 96 egzersiz modu, dahili GPS ve 5 ATM su geçirmezlik özelliklerine de sahip. 

Tipik senaryolarda 10 güne kadar pil süresi sunan ürün, Huawei’nin hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Beş dakikalık şarj, akıllı saati yaklaşık bir gün boyunca yeniden şarj edilmesine gereksinim bırakmıyor.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
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