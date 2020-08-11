Huawei Watch Fit ortaya çıktı: İşte yeni akıllı saat

Huawei, akıllı saat pazarına farklı tasarımıyla dikkat çeken yeni bir ürün kazandırmaya hazırlanıyor. Huawei Watch Fit ismini taşıması beklenen ürün, dikdörtgen bir tasarıma sahip. 1.64 inç ekran büyüklüğüne sahip olan saat, 456x280 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

Nabız sensörü ve GPS'e sahip olan, 10 güne kadar da batarya ömrü sunan Huawei Watch Fit, Android ve iOS tabanlı cihazlarla sorunsuz çalışabilecek. Yani bu saat için telefon sınırlaması söz konusu değil.

Eylül ayında sayışa sunulması beklenen Huawei Watch Fit serisi akıllı saatlerin fiyatı ise 119 euro olacak.

Huawei'nin bu saatle birlikte Huawei FreeBuds Pro adında yeni nesil bir kablosuz kulaklığı da duyurması bekleniyor.



