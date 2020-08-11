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GeriTeknoloji Huawei Watch Fit ortaya çıktı: İşte yeni akıllı saat
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Teknoloji
Haber Giriş: 11.08.2020 - 08:57,Son Güncelleme:

Huawei Watch Fit ortaya çıktı: İşte yeni akıllı saat

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei Watch Fit ortaya çıktı: İşte yeni akıllı saat
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Huawei, Watch GT serisi ile bir süredir akıllı telefon pazarında kullanıcılarıyla buluşuyor. Ancak bu kez tasarımı hayli farklı olan Watch Fit serisi ortaya çıktı.

Huawei, akıllı saat pazarına farklı tasarımıyla dikkat çeken yeni bir ürün kazandırmaya hazırlanıyor. Huawei Watch Fit ismini taşıması beklenen ürün, dikdörtgen bir tasarıma sahip. 1.64 inç ekran büyüklüğüne sahip olan saat, 456x280 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

Nabız sensörü ve GPS'e sahip olan, 10 güne kadar da batarya ömrü sunan Huawei Watch Fit, Android ve iOS tabanlı cihazlarla sorunsuz çalışabilecek. Yani bu saat için telefon sınırlaması söz konusu değil.

Eylül ayında sayışa sunulması beklenen Huawei Watch Fit serisi akıllı saatlerin fiyatı ise 119 euro olacak.

Huawei'nin bu saatle birlikte Huawei FreeBuds Pro adında yeni nesil bir kablosuz kulaklığı da duyurması bekleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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