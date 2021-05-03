Huawei Watch Fit Elegant Türkiye'de satışa sunuldu

Watch Fit Elegant, cilalı cam yüzey ve paslanmaz çelik saat gövdesini tamamlayan yumuşak floroelastomer kayış kullanılarak, daha fazla dayanıklılık ile tüm gün rahat kullanım için ergonomik olarak tasarlandı.

Kandaki oksijen doygunluğu, kişinin genel sağlığının önemli bir göstergesi. Watch Fit Elegant, artık tüm gün sürekli SpO2 izleme sunarak, kullanıcıların sağlıkları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyor ve SpO2 seviyeleri çok düşük olduğunda uyarı veriyor. Kullanıcılar ayrıca sağlıklarını daha yakından takip etmek isteyen kullanıcılar Huawei Sağlık Uygulaması ile gün boyunca SpO2 seviyelerindeki değişiklikleri kontrol edebiliyorlar.

Cihazda bulunan 96 egzersiz modunun yanı sıra, omuzlarda ve boyunda yağ yakma, tonlama ve gerginliğin azaltılması dahil olmak üzere yaygın fitness çalışmalarını hedeflemek için 12 kolay fitness sınıfı geliştirildi. Zaman veya yer konusunda herhangi bir kısıtlaması olmayan bu kurslar ile kullanıcılar evde veya ofiste kısa sürelerle çalışabilirler.

12 iç mekan antrenman kursunun yanı sıra Watch Fit Elegant, tüm yeteneklerden koşucular için 13 yerleşik koşu kursuna da sahip. Akıllı saat kullanıcı koşarken yerleşik GPS ve çoklu sensörlerin yardımıyla tüm koşuyu analiz ediyor. Huawei’nin akıllı teknolojisi, kullanıcılara antrenman verimliliklerini artırmak ve yaralanma olasılığını önlemek için gerçek zamanlı koşu rehberliği ve antrenman tavsiyeleri veriyor.



Antrenman kursları ve antrenman verilerinin rehberliği ile kullanıcılar, kendi antrenman programlarını formüle etmek ve fitness hedeflerine adım adım ulaşmak için iyi bir donanıma sahip olacaklar.

Watch Fit Elegant, kullanıcıların yalnızca bir dokunuşla saat yüzlerini özelleştirmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar sarka planı akıllı telefonlarından sevdikleri fotoğraflarından birine ayarlayabiliyorlar.

Standart hava durumu özelliklerine ek olarak ürün, her günün gün doğumu ve gün batımı saatlerini de gösteriyor. Hilal ve dolunay dahil olmak üzere ayın sekiz evresi de kullanıcıların çevrelerini daha iyi anlamalarını sağlamak için net bir şekilde görüntüleniyor.

Watch Fit Elegant, kalp atış hızı ve uyku takibi açıkken de 10 günlük pil ömrü sunuyor. Tüm bunlara ek olarak, Huawei’nin hızlı şarj teknolojisini de destekleyen ürün, beş dakikalık bir şarjla tipik kullanımda tüm gün yetecek batarya ömrü sunuyor.

Cihazın fiyatı ise 999 TL.