Huawei Watch Fit Elegant incelemesi

Huawei bir yandan Watch GT Serisiyle öne çıkarken, diğer yandan Watch Fit Serisi ile de dikkat çekiyor. Peki Watch Fit Serisinin ne farkı var? Öncelikle Watch GT 2 Pro, elbette karşımıza çıkan en kapsamlı akıllı saat ve bir akıllı saatte olması gereken her şeye sahip bir ürün.



Watch Fit Serisi ise klas olarak daha çok Huawei Band Serisine yani akıllı bilekliklere yakın bir ürün. Bu saatler, akıllı bileklik tasarımından daha fazlasını bekleyenler ve daha geniş bir ekrana sahip olmak isteyenler için ideal bir seçenek.

BÜYÜK EKRAN, CANLI RENKLER

Huawei Watch Fit Elegant ise bu serinin en yeni üyesi. Huawei Watch Fit Elegant, bir önceki modelde olduğu gibi 1.64 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu ekrana baktığımızda ilk dikkat çeken nokta ise bu saatin yüzde 70 oranında ekran/gövde oranı sunması. Bir yandan AMOLED ekran yapısıyla canlı ayrıntılar sunarken, diğer yandan da oldukça geniş bir görüş alanı sunan bir saatten söz ediyoruz.



Geniş ekran deneyimi bence oldukça önemli. Ekrana çok daha fazlası sığdığından aynı ekranda birçok bilgiye eşzamanı ulaşabiliyorsunuz.

Saatin kurulumunu yaptığınızda ekran gözünüze ilk etapta yeteri kadar parlak gelmeyebilir. Parlaklığı açmak için Ayarlar’a girip Ekran’a dokunarak Parlaklık seviyesini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Siz bir ayar yapmadığınız sürece bu parlaklık seviyesinin otomatik olarak değiştiğini de belirtelim.

HUAWEI CİHAZLARI BİRBİRLERİYLE SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE

Huawei cihazlar arasında pek çok açıdan harika bir uyum var. Akıllı telefonlarından kulaklıklarına, akıllı bilekliğinden akıllı saatine ve hatta dizüstü bilgisayar modellerine kadar bu cihazlar aslında birbirleriyle iletişim halinde. Huawei OneHop teknolojisi sayesinde Huawei Watch Fit Elegant için de durum farklı değil. Saatinizi telefonunuza dokundurarak telefonunuzdaki herhangi bir fotoğrafınızı saatinize taşıyabiliyor ve saat yüzü yapabiliyorsunuz.



Diğer yandan Watch face store’da bulunan 130’un üzerinde saat yüzü de zenginlik katıyor ve kendi zevkinize göre onlarca yüz arasında seçim yapabiliyorsunuz. Huawei bu açıdan kullanıcısına saatini fazlasıyla kişiselleştirebilme şansı sunuyor. Ben sıkıldıkça saat yüzünü değiştiriyorum ve yeni bir saat takıyormuş hissi bence önemli bir nokta. Arayüzlerdeki tasarımları da beğendiğimi söylemeliyim, her zevke göre saat yüzü bulabilmek mümkün.

HEM TEKNOLOJİK, HEM DE ŞIK

Analog saat alırken daha çok tasarımına odaklanırız. Akıllı saatler teknolojik özellikler sunsalar da bu saatlerin tasarımı da satın alma tercihlerinde önemli rol oynuyor. 10.7 mm inceliğinde ve 27 gram ağırlığında olan Huawei Watch Fit Elegant da oldukça şık bir saat olmuş. Zaten Huawei’nin akıllı saatlerinin tasarımında ince dokunuşları görmemek mümkün değil, ancak Watch Fit Serisi tasarım tarafında da oldukça iddialı bir ürün.

Akıllı saat alırken dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli nokta sunduğu batarya ömrü. Bazı akıllı saat modellerinde olduğu gibi bir ya da iki günde bataryası biten ve haliyle sık sık şarja takacağım bir akıllı saat kullanmayı tercih etmiyorum. Zaten telefonları şarj etmekle uğraşırken bir de akıllı saatlerde bu durumla karşılaşmak oldukça sıkıcı. Watch Fit Elegant açıkçası bu açıdan da kullanıcısını fazlasıyla tatmin edecek bir akıllı saat olmuş.

10 GÜN BATARYA ÖMRÜ

Standart kullanımda 10 güne kadar batarya ömrü sunması bir yana sadece 5 dakika şarj etseniz bile 1 günlük batarya ömrü elde ediyorsunuz. Yani şarjınızın bitmesi durumunda da şarj olsun diye saatlerce beklemiyorsunuz.



Bu saat, aynı zamanda bize pratiklik de kazandırıyor. Akıllı uzaktan kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Telefondan müzik dinlerken telefonu hiç elimize almasak da saat üzerinden şarkıları değiştirebiliyor, sesi açıp kapatabiliyoruz. Fotoğraf çekmeyi uzaktan kontrol etmek de mümkün. Bunun için yapmanız gereken ise bileğinize hafifçe vurmak ve telefonunuzu bulmak. Hepsi bu.

Ayrıca hava durumunu saatinizden anlık olarak görebilirken, anlık mesaj hatırlatma, el feneri ve kronometre gibi özelliklerden de yararlanabilirsiniz.

SAĞLIK DURUMUM 7/24 TAKİPTE

Huawei Watch Fit Elegant’ı bir sağlık asistanı olarak da düşünebilirsiniz. Sürekli sizi izleyen ve gerektiğinde sizi uyaran bir asistan. Stres takibi bile yapabilen bir saat düşünün. Gün boyu stresinizi analiz eden ve kalp atış hızınızdaki değişiklikleri 7/24 izleyen saat, basıncı serbest bırakmak için de size nefes egzersizi yaptırmayı ihmal etmiyor.

Nefes egzersizini aksatmamaya çalışın. Gün içinde sıkça bunu ihmal etsek de sağlığımız için önemli bir nokta. Watch Fit Elegant, bu konuda size fazlasıyla destek oluyor.

TruSeen teknolojisini kullanan saat, kalp atış hızını anlık olarak takip ettiğinden eğer kalp atış hızınız 10 dakika süreyle yüksek ya da düşük seyrederse, saatiniz size titreşim gönderiyor ve bu anormal durumdan anında haberiniz oluyor. Sürekli kalp ritmimi takip eden ve bir anormallik olduğunda bana haber veren bir saat kulağa hoş geliyor.



UYKU DÜZENİNİZİ DE SAĞLIYOR

Uyku takibi ise bu saatin bir başka dikkat çeken özelliği… TruSleep 2.0 teknolojisini kullanan cihaz, uyku esnasında kalp atış hızınızı izlerken, 4 uyku aşamasını da özel algoritmaları sayesinde birbirinden ayırıyor ve analiz ediyor. Sabah kalktığınızda ne kadar süre uyuduğunuzu, uyku aşamalarınızın süresini görebiliyorsunuz. Daha da önemlisi uyku sorunu yaşıyorsanız, Watch Fit Elegant, 200’ün üzerinde bilimsel uyku kalitesi iyileştirme önerisi de sunuyor. Uyku kalitenizi artırmak için bu önerilere kulak vermekte sonsuz fayda var.

Ben de yeterli sürede uyku uyumadığımı Watch Fit Elegant ile anladım. Uykuda defalarca uyandığımı bile bana rapor eden, yetersiz uyku uyuduğum için bana bilimsel önerilerde bulunan bir saat, elbette uyku kalitemi iyileştirmek için de bana bir fırsat sunuyor.

KANDA OKSİJEN DEĞERİNİ ÖLÇEBİLİYOR

Huawei, yeni nesil akıllı saat ve akıllı bilekliklerinde kanda oksijen değerini de (SpO2) ölçmeyi mümkün kılıyor. Watch Fit Elegant da bunu yapabiliyor. Uygun bir dinlenme olmadan yoğun bir çalışma temposunda olan, yüksek rakımda bulunan bir yerde yaşayan, horlayan ve hatta ileri yaşta olan kullanıcıların düzenli olarak kandaki oksijen değerini kontrol etmeleri gerekiyor. Bu saatin 7/24 ölçümleme yapabilmesi bu nedenle bence çok önemli.

Yapılan ölçümlerde yüzde 90 ila 100 arası değer optimum kabul edilirken, yüzde 80-90 aralığına ise daha fazla dinlenmeniz gerektiği sonucuna varabilirsiniz. Yüzde 70 değerinin altı ise ciddi bir sağlık durumunun habercisi olabilir ve tıbbi yardım gerekebilir.

96 FARKLI EGZERSİZ MODUNA SAHİP

Döngü takibi de yapabilen Watch Fit Elegant, sağlık asistani olduğu kadar aynı zamanda spor koçu gibi de çalışıyor. 96 farklı egzersiz moduna sahip olan saat, 11 profesyonel ve 85 özelleştirilmiş egzersiz modu içeriyor. Yapacağınız egzersizlerden en iyi performansı almak için bu modları yakından tanıyın, kullanmaya özen gösterin.



Otomatik egzersiz tanıma özelliğine sahip olmasının yanı sıra Watch Fit Elegant, hem koşu hem de fitness kurslarına sahip. Enerji kazanma, boyun ve omuz gevşetme ve ofis egzersizleri dahil 12 fitness kursuna sahip olan saat, egzersizin daha eğlenceli ve profesyonel olmasını da sağlıyor. Bunun için de 44 farklı hareketin animasyon gösterimini yapan bir özel bir koç saatin ekranında beliriyor ve size bu hareketleri gösteriyor.

Koşu kurslarından da yararlanabilirsiniz. 13 koşu parkurundan birini seçerek koşunuzdan daha fazla verim alabilirsiniz.

Dahili GPS ve GLONASS ölçümü yapabilen saat, bu sayede kayıt ve paylaşım için harita üzerinde egzersiz takibini mümkün kılıyor.

SUYA VE TOZA KARŞI DAYANIKLI

50 metreye kadar suya dayanıklı bir yapıda olan ve Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisini destekleyen Watch Fit Elegant, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle birlikte 999 TL fiyat etiketiyle Türkiye’de satışa sunulmuş durumda.

Bu saati hem Android hem de iOS telefonlarla kullanabiliyorsunuz. Huawei Sağlık uygulamasını cihazınıza indirip cihazınızı tanıtmak yeterli. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Diğer Huawei cihazlarında olduğu gibi bu saat, en optimum şekilde Huawei telefonlarla çalışıyor ve tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz.

İŞTE FİYATI

999 TL ödüyorsunuz ve bu saydığım tüm özellikleri kullanabilecek donanımlı bir akıllı saate sahip oluyorsunuz. Siz de şu sıra bir akıllı saat arayışındaysanız ve uygun fiyatla çok daha fazlasını istiyorsanız Huawei Watch Fit Elegant’ı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.