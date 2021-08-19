Huawei Watch 3 Türkiye’de satışa sunuldu

Huawei, giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; profesyonel sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, Huawei Watch 3’te vücut ısısını hassas biçimde algılayan yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. El yıkama ve cihazın düşme durumunu algılama gibi yeni özellikler de sunan Huawei'nin yeni akıllı saatleri, kullanıcıların mekan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.

Saat; paslanmaz çelik gövdesi, ultra kavisli 3D cam kaplama ve oldukça büyük bir ekrandan oluşuyor. Yüksek hassasiyetli dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında konforlu bir şekilde geçiş yapabilir. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D taç ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.

Ürün, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan geniş bir kayış yelpazesine sahip. Kullanıcılar ayrıca yüzlerce işlevsel saat kadranı seçeneğiyle akıllı saatlerini tam ihtiyaçları olan şekilde ve günlük tarzlarına uygun olarak kişiselleştirebiliyorlar.



Huawei Watch 3 bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. Ürün, aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular basit bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebilir, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabilirler. Kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery bu saate ön yüklü olarak geliyor.

Ürün, 100'den fazla egzersiz modu, yüksek hassasiyetli vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısı sunan profesyonel bir sağlık ve antrenman asistanı. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor.

Huawei Watch 3 akıllı modda 3 gün, ultra uzun pil ömrü modunda ise 14 gün boyunca durmadan çalışabiliyor.

Ürün, siyah gövde ve siyah silikon kayış ile, metalik gri gövde ve kahverengi deri kayış seçeneklerine sahip. 4.999 TL fiyatla tüketicilere sunulan akıllı saati satın alanlar, 1 TL karşılığında kablosuz bluetooth kulaklık olan Huawei FreeBuds 3 edinebiliyor.