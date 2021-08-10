Huawei Watch 3 Pro incelemesi

Yıllar öncesinde Huawei, Türkiye pazarında yeni yeni adını duyurmaya başladığında pek çok kişi markanın adından bihaberdi. Ancak zaman içinde Türkiye’de ciddi yatırımlar yapan ve ülkemizin en büyük teknoloji markalarından biri olmayı başaran Huawei, bugün oldukça geniş bir ekosisteme sahip. Telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan kablosuz kulaklığa, akıllı bileklikten akıllı saate ve şu an sayamadığım daha pek çok farklı kategorilerdeki ürünleriyle Huawei 7’den 70’e herkese hitap eden ürünleriyle dikkat çekiyor.



Huawei’nin bu geniş ekosisteminde akıllı saatlerin ise ayrı bir önemi var. İlk günden bu yana hem tasarımıyla hem de donanım özellikleriyle akıllı saat pazarında oldukça iddialı bir konumda olan Huawei, şimdi de Watch 3 Pro ile bu alanda rekabeti hayli kızıştıracağa benziyor.

Eğer bir saatten söz ediyorsak elbette ilk olarak tasarımı konuşmak gerekiyor. Çünkü takacağımız akıllı saatimizin sürekli bileğimizde olması dolayısıyla tarzımızı da yansıtması önemli. Watch 3 Pro ise bunu fazlasıyla başarıyor. Öncelikle bu saatin oldukça büyük bir ekranı olduğunu söyleyebilirim. 1.43 inç’lik bu ekrana pek çok şeyi sığdırabileceksiniz. Bir başka önemli nokta ise bu saat kesinlikle Premium bir ürün kullandığınız hissini veriyor. Titanyum gövde, safir cam ve seramik kaplamanın da kullanıldığı Watch 3 Pro, daha donanım özelliklerine bakmadan ağırlığını ortaya koyan bir saat olmuş.



Paslanmaz çelik gövdesi, ultra kavisli 3D cam kaplaması ve büyük ekranı ile birlikte Watch 3 Pro, zevke göre farklı seçenekler sunuyor. Bendeki deri kayışlı model ve kesinlikle çok şık. Ama dilerseniz metal kayışlı olan modeli de tercih edebilirsiniz.

Saatin üzerinde iki fiziksel tuş yer alıyor, ve kontrolleri bu şekilde sağlıyorsunuz. Saatin alt kısmında ise Watch 3 Pro’nun pek çok özelliğinin altyapısını oluşturan sensörler var, ki bu özelliklere de birazdan detaylıca değineceğiz.



Huawei’nin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemli MatePad 11’i geçtiğimiz haftalarda incelemiştik. Bu saatin de en önemli özelliklerinden biri de bu aslında. Watch 3 Pro, HarmonyOS yüklü gelen ilk Huawei akıllı saat olma özelliğine sahip. Haliyle bu saat ile olan deneyimimiz önceki modellerden çok daha farklı olacak.

Saati kutusundan çıkardık ve açtık. Karşımıza ilk olarak HarmonyOS yazısı çıkıyor ve daha bu noktadan itibaren yeni bir deneyimin kapılarını aralamaya başlıyoruz. Bataryasının bir kısmı dolu olarak geldiğinden saati kutusundan çıkardığımızda hemen şarj etmemize de gerek yok, hızlıca kuruluma geçebilirsiniz.



Dil ayarını yaptıktan sonra sıra eşleştirmeye geliyor. Watch 3 Pro’yu kullandığınız telefonla eşleştirmek de oldukça basit bir işlem. En iyi performansı alabileceğiniz bir Huawei akıllı telefon dışında isterseniz başka bir Android ya da iOS yüklü telefonla da Watch 3 Pro’yu kullanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise Huawei Sağlık uygulamasını telefonunuza indirmek ve sonrasında eşleştirmeyi uygulama içinde Cihazlar bölümünden yapmak… Hepsi bu.

Watch 3 Pro, 1.43 inç’lik büyük bir ekrana sahip ve 466x466 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor olması nedeniyle de hem saatin enerjisi verimli kullanılıyor hem de capcanlı renkler ekrana geliyor. 1000 nits ekran parlaklık seviyesine ulaşan ve hemen her ışık koşulunda ekranı belirgin olan Watch 3 Pro, 60 Hz ekran yenileme hızına sahip ve akıcı bir ekran deneyimi söz konusu.



2 GB RAM ve 16 GB depolama kapasitesine sahip Watch 3 Pro, bir akıllı saatten beklediğimiz her şeye fazlasıyla sahip. Sağlık asistanı olarak 7/24 bizi izleyen ve bizi yönlendiren bir saatten söz ediyoruz.

Vücut sıcaklığını anlık olarak takip edebilmesi bir yana otomatik düşme algılama ve SOS çağrısı özellikleri de hayat kurtaran özelliklerden sadece birkaçı. Düşme sensörüne sahip olan Watch 3 Pro, düşme anında hızlıca aksiyon alarak siz hiçbir şey yapmasanız da kendi başına SOS çağrısı yapabiliyor ve yardıma ihtiyaç duyduğunuzu SOS çağrısıyla en yakınızdakilerle paylaşıyor.



SpO2 yani kandaki oksijen değerinin ölçümlemesi de bir başka önemli nokta. Huawei bu teknolojiyi uzun bir süredir hem saat hem de akıllı bileklik modellerinde sunuyor. Watch 3 Pro’da da bu özelliğin olması elbette şaşırtıcı değil, bir gereklilik.

Stres takibi de yapabilen saat, uyku analizi de yapmayı ihmal etmiyor. Ne kadar süre uyuduğunuzdan tutun da uyku evrelerindeki durumunuza kadar birçok konuda bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Huawei Sağlık uygulamasına girerek gerektiği gibi uyuyup uyumadığınızı öğrenebilir, uygulamada paylaşılan bilimsel açıklamalardan faydalanarak uyku kalitenizi artırabilirsiniz.

Kalp ritmini de anlık olarak ölçen ve bir anormallik tespit ettiğinde kullanıcısına bildirim gönderen Watch 3 Pro, aynı zamanda sizi spora da teşvik ediyor. Koşma, yürüme, tırmanma, patika koşuları, bisiklete binme, açık suda yüzme ve triatlon gibi 15’i profesyonel olmak üzere 100’ün üzerinde egzersiz modu ile hangi sporu yaparsanız yapın saatiniz en doğru ölçümü alıyor ve bir yandan zinde kalırken, diğer yandan da gün gün, hafta hafta, ay ay durumunuzu yakından takip edebiliyorsunuz.



Watch 3 Pro, iki GNSS yer belirleme kanalına sahip sektördeki ilk akıllı saat olma özelliğine sahip. Yani Watch 3 Pro’da bulunan çift kanallı GPS takibiyle konum ve rota doğruluğu en üst seviyede.

HarmonyOS 2.0 yüklü olarak gelmesi sayesinde cihazlar arasında da daha tutartlı bir etkileşim deneyimi mümkün hale geliyor. Huawei’nin ekosistemindeki diğer ürünleriyle tam bir uyum içinde çalışıyor.

Watch 3 Pro’yu kullanmak oldukça kolay. Uygulamalar arası geçişi rahatça yapabilirken, saatin ıslak elle de kullanılabildiğini belirtelim.

Petal Maps’in telefona ihtiyaç duyulmaksızın saat ekranından kullanılabiliyor olması da iyi düşünülmüş. Telefonunuzu elinize almadan da Petal Maps üzerinden harita ve navigasyon özelliklerini rahatça kullanabilirsiniz.

İşin bir de AppGallery tarafı var. Türkiye’de pek çok yerli uygulamayı da bünyesinde barındıran ve çeşitliliği günbegün artıran AppGallery, dünyanın en büyük uygulama mağazalarından biri ve Watch 3 Pro ile de uyum içinde çalışıyor. İstersek AppGallery ile doğrudan saate uygulama yükleme şansımız var.

Huawei Watch 3 Pro’nun öne çıkan bir başka özelliği de eSIM desteğine sahip olması. Yakın gelecekte Türkiye’de de yaygınlaşması beklenen bu teknoloji, Watch 3 Pro’da da yer alıyor ve bu sayede operatörlerin desteğine bağlı olmakla birlikte eSIM fonksiyonlarını kullanabiliyoruz.



Bulut üzerinden çevrimiçi müzik akışı ve çalma listelerinin senkronize edilebilmesi de bu saatin beğendiğim özelliklerinden biri oldu. Böylece telefona elim gitmeden, Bulut üzerinden senkronize işleminin ardından rahatça istediğim müziği dinliyor ve örneğin spor yaparken yanıma telefon almaya artık ihtiyaç duymuyorum.

Watch 3 Pro, saat arayüzleri söz konusu olduğunda da büyük bir havuza sahip ve oldukça renkli. Videoların oynatıldığı bir saat arayüzü kullanabildiğimiz gibi, daha çok bilgilerin yer aldığı bir arayüzü de tercih edebiliyoruz. Oyun arayüzü de Watch 3 Pro’yu daha renkli bir hale getiriyor.

Huawei Watch 3 Pro ile telefon görüşmeleri yapabilirken, gelen aramalara hızlıca yanıt veriyor, bildirimleri anında ekranda görüyorsunuz. Gelen mesajlardan da anında haberdar olup hızlıca cevaplayabiliyoruz.

Peki Watch 3 Pro tüm bunları yaparken bizi yarı yolda bırakıyor mu? Yani bataryası çabucak tükeniyor mu? Huawei’nin Watch GT serisi akıllı saatlerini de kullanan biri olarak batarya derdim hiç olmadı. Watch 3 Pro’da da durum farklı değil. 21 güne varan batarya ömrü fazlasıyla yeterli. Watch 3 Pro, akıllı modda 5 gün, ultra uzun pil ömrü modunda ise 21 güne kadar batarya ömrü sunuyor. Hatta saati 10 dakika şarj ederseniz 20 saate varan bir batarya ömrü elde ediyorsunuz.

Watch 3 Pro, ultra uzun pil modunu kullanırken de günlük gereksinimlerinizi karşılıyor, 14 egzersiz modunu da destekliyor.

Ayrıca kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj desteği de mevcut. Örneğin saatinizin şarjı bitmek üzere ve yanınızda şarj cihazınız yok. Hiç önemli değil, kablosuz ters şarj özelliği olan Huawei Mate 40 Pro gibi bir telefonunuz varsa saati telefona iliştiriyor ve bu şekilde de şarj edebiliyorsunuz.

Ülkemizde 5699 TL’lik fiyat etiketiyle satılan Huawei Watch 3 Pro, sunduğu tüm bu özelliklerle kendinden bekleneni fazlasıyla veren bir akıllı saat modeli olmuş. Yanınızdan uzun yıllar ayırmak istemeyeceğiniz, üstelik şık tasarımlı bir akıllı saat arıyorsanız tarzınızı en iyi şekilde yansıtacak Huawei Watch 3 Pro’ya bence şans vermelisiniz.