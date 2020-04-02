Huawei Video hizmeti 50 bin yeni videoyla yenilendi

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, eğlence hizmeti HUAWEI Video'nun artık Avrupa'daki on ülkeye daha sunulacağını ve 50.000'in üzerinde video içeriğine ulaştığını duyurdu. HUAWEI Video'nun halihazırda dünya çapında aylık 140 milyon aktif kullanıcısı var. Başlangıçta İtalya ve İspanya'da lanse edilen platform, artık Türkiye ile birlikte Avrupa'daki on ülkede daha mevcut olacak.

HUAWEI Video, kapsamlı bir içerik kütüphanesi sunmak için çok sayıda uluslararası ve Avrupa eğlence sağlayıcısının sunduğu bir dizi hizmeti entegre etti:

Rakuten: Avrupa'nın önde gelen Video On-Demand platformlarından biri.

BBC News: Global News Limited'in küresel son dakika haber hizmeti.

FilmBox: Klasik ve yeni filmler için en iyi film platformlarından biri.

STINGRAY: Çoklu platform müzik servisi ve konserler.

DailyMotion: Tüm tematik türleri kapsayan binlerce kısa klip.

ToonGoggles: Çocuklar için beş binin üzerinde çizgi film.

The Explorers: Dünyanın her köşesini keşfetmek için 4K belgeseller.

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Servislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jervis Su, “Avrupa'daki insanlar her yerde ve her zaman iş ortaklarımızdan binlerce video ve filmi kolayca keşfedebilirler. Tüketicilere daha fazla seçenek sunmayı taahhüt ediyoruz” açıklamasını yaptı.

HUAWEI Video, en çok izlenen kanalların sırasını ve Ebeveyn Kontrolü'nü ayarlamak için favori içeriğe ve kişiselleştirme seçeneklerine kolayca ulaşmak için 'Favori Video' yer imleri dahil olmak üzere benzersiz özelleştirme ve kolaylık seçenekleri sunuyor. İçerikler çevrimdışı izlemek için de indirilebiliyor. HUAWEI Video üyeleri ayrıca VIP, yeni ve mevcut gişe rekorları kıran filmlere üye indirimlerine erişebilecek.

Wise Video özelliği, HUAWEI akıllı telefonlar için tasarlanmış izleme deneyimini sağlamak için görüntü ve ses kalitesini ayarlamak, akış kalitesini kullanılan internet ağının bant genişliğine uyarlamak için HUAWEI AI kullanıyor.

EMUI 8.0 ve sonraki sürümlerde çalışan tüm HUAWEI cihazlara sahip tüm kullanıcılar, 26 Mart ve sonrasında cihazlarındaki HUAWEI Video uygulamasını açarak yeni sürüme yükseltebilirler. Kullanıcılar ayrıca HUAWEI Video uygulamasını HUAWEI AppGallery aracılığıyla da indirebilir veya güncelleyebilirler.