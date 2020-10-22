MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei ve ZTE'ye İsveç'te 5G yasağı geldi, Çin'den sert tepki geldi
GeriTeknoloji Huawei ve ZTE'ye İsveç'te 5G yasağı geldi, Çin'den sert tepki geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Huawei ve ZTE'ye İsveç'te 5G yasağı geldi, Çin'den sert tepki geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei ve ZTE'ye İsveç'te 5G yasağı geldi, Çin'den sert tepki geldi
Abone Olgoogle-news

Çin'in Stockholm Büyükelçisi Gui Congyou, İsveç'i 5G altyapısında Huawei ve ZTE ürünleri kullanılmasını yasaklama kararından vazgeçmeye çağırdı.

Çin'in Stockholm Büyükelçisi Gui Congyou, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ülkesinin şiddetle karşı çıktığını belirttiği yasağın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Huawei ve ZTE'nin 20 yıldan uzun süredir İsveç'te faaliyet gösterdiğini hatırlatan Congyou, ''Tehdit etmeyi sevmem ancak karardan geri adım atılmazsa Çin'de iş yapan İsveçli şirketlere yaptırım getirilebilir. Bu 2 şirket de bugüne kadar İsveç kanunları ve yönetmeliklerine birebir uydu.'' ifadesini kullandı. 

Öte yandan İsveç Enerji ve Dijital Kalkınma Bakanı Anders Ygeman, Posta ve Telekom İdaresinin (PTS) aldığı karardan kesinlikle geri adım atmayacaklarını kaydederek, kurumun bağımsız olduğunu belirtti.

PTS salı günü yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik gerekçesiyle gelecek ay yapılacak 5G altyapı ihalesine girecek şirketlere, Huawei ve ZTE'nin ürettiği teknolojileri kullanmama şartı getirildiğini duyurmuştu.

ABD, İngiltere, Belçika ve Fransa da Huawei tarafından üretilen 5G altyapı ekipmanlarına yasak getirmişti.

Huawei MateBook X incelemesiHuawei, ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ve oldukça ince bir tasarıma sahip olan Huawei MateBook X'i Türkiye'de satışa sundu. İş ve eğitim odaklı bilgisayar arayanlara hitap eden Huawei'nin bu yeni ürününü yakından inceledik. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle