Huawei ve IPSOS'tan Türkiye’deki dizüstü bilgisayar tercihleriyle ilgili önemli rapor

Huawei ve IPSOS’un hazırladığı rapora göre, Türkiye'deki dizüstü bilgisayar kullanıcılarının üçte biri (yüzde 34) birincil dizüstü bilgisayarlarını 4 yıl önce satın aldı. 6 ay içinde satın alanlar ise sadece yüzde 8. Son 3 ayda dizüstü bilgisayar alanların oranı ise yüzde 4 olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 66’sının dizüstü bilgisayarlarının 2 yıldan daha eski olduğu belirlendi.

Dizüstü bilgisayar alanların çok büyük çoğunluğunun satın alma motivasyonu iş veya eğitim aracı olarak kullanmak olduğu ortaya çıkarken, kişisel belgelerin saklanması ve film izleme motivasyonunda son 4 yıla göre düşüş görülüyor.

Son 4 yılda dizüstü bilgisayar satın alanların öğrenmek veya çalışmak motivasyonuna sahip olanların oranı yüzde 68 oranından, son 1 yıl içinde yüzde 77’ye çıkmış durumda. Aynı dönem içerisinde, kişisel belgeler saklamak ve film izleme satın alma motivasyonları en çok düşüşün gözlemlendiği kalemler oldu. Her iki satın alma motivasyonu da yüzde 50’ler civarından yüzde 36 bandına düşmüş durumda. Oyun oynamak motivasyonu ise 4 yıllık dönemde değişmeden yüzde 33 oranını koruyarak, en sıklıkla karşılaşılan 8. satın alma motivasyonu oldu.

Çoğu kişi birincil dizüstü bilgisayarını en düşük fiyat aralığından satın alırken, 1 yıl içinde dizüstü bilgisayar satın alanlar orta segmentten daha sık dizüstü bilgisayar satın aldığı da raporda ortaya çıkan veriler arasında.

6.500 TL’den düşük fiyatlı giriş seviyesi dizüstü bilgisayar alanların oranı 4 yıl içerisinden yüzde 74’ten yüzde 55’e gerilediği gözlemlendi. Bu düşüş, 6.500 – 9.500 TL bandındaki orta segment dizüstü bilgisayar satın alımlarına artış olarak yansıdı. 4 yıl içerisinde bu segmentten satın alımlar yüzde 19’dan yüzde 38’e çıktı. Fiyat ve performans, marka seçiminin en popüler nedenleriydi. Son 4 yıl ile 1 yıl içinde dizüstü bilgisayar satın alanlar arasında bu konularda önemli bir fark gözlemlenmedi.

Dizüstü bilgisayar satın almayı düşünenlerin yaklaşık yüzde 40'ı önümüzdeki 6 ay içinde, yüzde 21'i önümüzdeki 3 ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. 1 yıl ve daha sonrasında dizüstü bilgisayar almayı düşünenlerin oranı ise yüzde 38 olarak belirlendi. Yüzde 20’lik bir kesim ise henüz ne zaman dizüstü bilgisayar alacağına karar vermemiş durumda.

Bu kitlenin yüzde 82’si ise, orta segment veya daha yüksek segmentten dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. Yeni bir dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanların yüzde 29’u 6.500 TL ve aşağısındaki fiyattan, yüzde 53’ü ise 6.500 – 9.500 TL fiyat aralığından yeni bir dizüstü bilgisayar almayı planlıyor. Henüz hangi fiyat segmentinden satın alım yapacağına karar vermemiş kesim ise sadece yüzde 2.

Araştırmaya göre, yüksek ürün kalitesi, yüksek performans, uzun pil ömrü ve üstün tasarım, Türkiye'de dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanlar için en önemli faktörler.