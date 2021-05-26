'Huawei, Türkiye'ye yatırım yapma konusunda kararlı'

Bu yıl 24-28 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Forum İstanbul Konferansı dahilinde düzenlenen, “Dijital Dönüşüm: Geometrik Hızla Değişim” adlı panelde bir konuşma yapan Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, konuşmasının başlangıcında telekom sektörünün 2020’deki durumunu değerlendirdi.

Jing Li, “Pandeminin ortaya çıkışıyla insanlar evden çalışıyor, çevrimiçi eğitim alıyor, e-ticareti daha fazla kullanıyor ve çevrimiçi eğlencelere yöneliyor. Bu değişiklikler, telekom altyapısının önemli ölçüde zorlanmasına yol açtı. Mobil veri trafiği eskisine göre büyük bir artış gösterdi ve bu trafik ticari alanlardan yerleşim alanlarına, büyük şehirlerden daha küçük yerleşim bölgelerine ve açık alanlardan kapalı alanlara aktarıldı. Bu da kablosuz ağ kapasitesinin ve kapsama alanlarının talebi karşılamak için hızlı bir şekilde optimize edilmesi ihtiyacını beraberinde getirdi. Ev interneti olarak bilinen sabit internet hizmeti, daha güçlü bir bağlantı için; daha yüksek hıza, daha düşük gecikme süresine ve daha istikrarlı bir hizmet altyapısına ihtiyaç duydu. Fiber geniş bant, iletim ağları ve veri merkezi sunucu/depolama kapasitelerinin de mobil bağlantıyı desteklemek ve artan trafiğe cevap vermek için hızla iyileştirilmesi gerekiyordu. İnsanların evde kaldığı dönemde, saha ekiplerimiz bu altyapı için çalışmaya devam ettiler. Ürün teslimat ekiplerimiz, dönem boyunca çok fazla ulaşım kısıtlaması olsa dahi gerekli teçhizatı zamanında teslim edebilmek için önemli bir çaba sarf etti” dedi.



Yeni normal dijitalleşmenin kendisi ve bu yoldan geri dönüş yok

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, dijitalleşmenin ekonomik büyümeyi desteklemek ve insan hayatını daha iyi bir hale getirmek için gelecekte de önemli bir rol oynayacağını belirtti. Jing Li, Türkiye'de BT altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalardan söz ederken; “Türkiye'de hava, kara ve deniz taşımacılığı dünya standartları seviyesinde. Ancak veri iletiminin de dünya standartlarında olması oldukça önemli. Bu da kablosuz iletişim için daha fazla frekansa ve daha yüksek kapasite için daha çok fiber kaynağa ihtiyacımız olacağı anlamına gelir. Temel bulut altyapısına dayalı hizmetler de bu süreçte önem kazanacak.”

5G dijital dönüşümün temel direğidir

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, 5G'nin makineler arası iletişim, yüksek güvenlikli düşük gecikmeli iletişim ve gelişmiş mobil geniş bant gibi benzersiz yetenekleriyle endüstrilerin dijitalleşmesinde kritik bir rol oynayacağını vurguladı. “Sektördeki tüm paydaşların iş birliği, verimli bir 5G’nin temelini oluşturur. En temel bağlantı ve veri bileşenlerinden başlayarak, tüm endüstri zincirindeki uygulamalara ve cihazlara kadar, 5G’nin endüstriyel uygulamalarını birlikte keşfetmek için, iş ortaklarımızın da sürece derinlemesine katılımı ve iş birliği büyük önem taşıyor. Ayrıca, sektörlerine liderlik eden şirketlerin de üretkenliklerini artırmak için 5G'den faydalanmaya istekli olmaları, 5G'nin endüstriyel başarısı için anahtar görevi görecektir. Huawei olarak, Çin'de kazandığımız deneyimi Türkiye'ye taşımak, yerel girişimlerin ve KOBİ'lerin 5GtoB (iş dünyası için 5G) konusundaki başarımlarına destek olmak istiyoruz.”

Jing Li, konuşmasının sonunda, Huawei Türkiye'nin Türkiye'ye yatırım yapma ve Türkiye'nin BT alanındaki gelişimine katkıda bulunma konusundaki kararlılığını vurguladı.