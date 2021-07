Huawei Türkiye’den genç yeteneklere yönelik yeni program

Huawei'in teknoloji ve kültür alanındaki sosyal sorumluluk projesi Gelecek için Tohumlar, her yıl bilişim alanında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak uygulanan sertifikalı bir eğitim programı. Program, 2008 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen iki haftalık Çin ziyareti olarak uygulanıyordu. Ancak program, pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrimiçi olarak uygulanıyor. Eğitim içeriği de zenginleştirilen “Gelecek İçin Tohumlar”, bu yıl beş gün yerine sekiz gün olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye'den katılan öğrenci kontenjanının 40'tan 50'ye yükselmesi de bu yıla özel bir diğer yenilik.

İçeriği tamamen İngilizce olan Gelecek İçin Tohumlar 2021 programına başvurular, 9 Temmuz Cuma günü başladı ve 12 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek. Programa dahil olmak isteyen üniversite öğrencileri seedsforthefutureturkiye.com web sitesinden kayıt olabilirler.

Oluşturulan jüri, adayların seçimini akademik performanslarına, İngilizce dil yeterliliklerine ve bilgi teknolojileri alanındaki motivasyonlarına göre gerçekleştirecek. Ağustos ayı sonunda seçim süreci tamamlandıktan sonra, programa katılmaya hak kazanan öğrenciler duyurulacak ve 10 Eylül'de yapılacak açılış törenine davet edilecek. 10 Eylül'de başlayacak olan “Gelecek İçin Tohumlar 2021”, 23 Eylül’de sona erecek.

Programın temel eğitim içeriği; 5G, yapay zeka, bulut bilişim ve Huawei Mobil Servisleri’nden oluşacak. Katılımcılar ayrıca, Çin kültürünün tanıtıldığı derslere de dahil olabilecek.

Huawei Türkiye Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Liangdongbo programı şu sözlerle değerlendirdi; “Türk gençleri teknoloji konusunda çok yetenekli. Bizler de bu tür programlarla onlara daha fazla destek olmak istiyoruz. Programa dahil olacak öğrenciler, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve 5G teknolojileri gibi konularda, her biri alanlarında son derece başarılı olan uluslararası uzmanlardan eğitim alma şansına sahip olacaklar. Sınavları geçen ve kursları tamamlayan öğrenciler, dünya çapında geçerli bir Huawei sertifikasına da sahip olacaklar. Bu tarz desteklerin artmasıyla, Türkiye'nin bilişim ekosisteminin yakın gelecekte daha da rekabetçi bir hale geleceğine inanıyoruz.”

Huawei, Gelecek İçin Tohumlar programını 2008'den bu yana, 100'den fazla ülkede gerçekleştiriyor. Programa bugüne kadar 130 ülkeden 8.774 katılımcı dahil oldu.