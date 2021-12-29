Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve IPSOS Türkiye'den iş birliği

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Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve IPSOS Türkiye, Huawei Wefocus uygulaması üzerinden gerçekleştirecekleri araştırmalarla, müşterilerinin çalışan deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Huawei Ar-Ge Merkezi’nin geliştirdiği 'Çalışan Bağlılığı Dijital Ölçümleme ve Geliştirme Platformu' (WeFocus) çözümü, çalışanların iş motivasyonunu, memnuniyet düzeyini ve performansını ölçerek, işverenlere çalışan bağlılığını düzenli takip etme ve zamanında aksiyon alma imkanı veriyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve IPSOS Türkiye, müşterilerine yönelik danışmanlık hizmetlerini WeFocus platformu üzerinden sunarak, insan kaynakları yönetiminde yenilikçi bir bakış açısı sunmayı ve bu alandaki verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen WeFocus, güncelleme problemleri ve kurulum süreci olmaksızın, kullanıcı dostu bir ara yüz sunuyor.