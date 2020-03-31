Huawei telefonlara Google servisleri geri mi dönüyor?

Huawei, Mate 30 serisi telefonlarıyla birlikte Google servisleri olmaksızın kullanıcılarının karşısına çıkmaya başladı. Google yerine kendi mobil servislerine ağırlık veren şirket, kendi ekosistemini oluşturmayı ve Google'a alternatif olabilmek istiyor. Diğer yandan Huawei'nin işi hiç kolay değil ve önünde uzun bir yol bulunuyor.

Son olarak tanıtılan Huawei P40 serisi telefonlarda da Google servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri (HMS) yer aldı. Bu cihazlarda uygulama indirmek için de Google Play Store yerine AppGallery'i kullanmanız gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, Google servislerini telefonlarına getirmeyi umduğunu söyledi ve şirketin kendi ekosistemine yatırım yapmasına karşın bir yandan da Google ile birlikte çalışmak istediği dikkat çekti. Yu, konuşmasının devamında Google dahil diğer ABD merkezli şirketlerle karşılıklı fayda sağlanması kaydıyla pek çok iş yaptıklarını, ABD yaptırımlarının sona ermesiyle Google ile işbirliğinin sürmesini beklediklerini kaydetti.



